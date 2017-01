Le top 15 destinazioni per 2017

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -





























Aarhus, Danimarca

Dopo Copenaghen, viene Aarhus: quest’anno capitale della cultura europea 2017 insieme a Pafo, Cipro, è la seconda città danese per estensione e importanza. Molti gli eventi per festeggiare il primato come, per esempio, la rivisitazione della leggenda vichinga Il serpente rosso sul tetto d’erba del Moesgaard Museum a inizio estate. Olafur Eliasson, artista dano-islandese che ha firmato il “rainbow panorama” sul tetto dell’ARoS art museum, curerà la scenografia di The Tree of Code tratto dall’omonimo romanzo sperimentale di Jonathan Safran Foer e trasformato in una danza molto speciale dal Paris Opera Ballet con le musiche di Jamie xx.

Birmania

Da quando la Birmania ha un governo legittimamente eletto il paese si è aperto al turismo e gli italiani, tra gli europei, sono quarti per numero di visite. Del resto, questa parte di mondo, è rimasta chiusa per circa sessant’anni grazie alla guerra civile prima e poi alla dittatura militare degli anni Settanta: ai tempi i turisti che arrivavano fin qui erano 1500 appena, ora sono quasi 3 milioni. Tra l’altro, la Birmania è intatta, autentica, a buon mercato e ha posti incredibili come la piana di Bagan che conserva oltre duemila tra templi e monumenti buddisti.

Bolivia

Il 9 ottobre 1967 a la Higuera, Bolivia, fu ritrovato quel che restava di Ernesto “Che” Guevara: quest’autunno quindi si celebrano i 50 anni della sua morte e, per gli appassionati del guerrigliero più sexy della storia contemporanea, sarà anche l’occasione di provare la Ruta del Che, il percorso dedicato a lui e agli ultimi luoghi che vide prima di essere catturato e ucciso. Prenotate un hotel a La Paz e sappiate che, da queste parti, si incontrano lama e alpaca. E le Ande fanno da corona.

Canada

Meryl Streep lo ha detto ai Golden Globes 2017: «Il Canada è il paese da cui arrivano le persone più carine che conosco, vedi Ryan Gosling». Però è anche terra di rapper sex symbol, da Drake a The Weeknd. E a Ottawa abita il primo ministro più cool del pianeta, quel Justin Trudeau che tra poco festeggerà i 150 anni della Confederazione canadese. Approfittatene perché il dollaro canadese è relativamente debole, gli hotel costano un po’ meno, il cibo è così così, ma per tutto il 2017 i parchi nazionali e i siti storici del paese saranno gratuiti. Fate un salto a Vancouver, deliziosa città dell’oceano Pacifico a un paio d’ore da Seattle.

Cile

Altro giro, altro regalo, altro anniversario. Sì, nel 2017 sono passati esattamente 40 anni dalla pubblicazione di In Patagonia di Bruce Chatwin, un super classico per gli appassionati di viaggio. E nel magnifico parco nazionale di Torres del Paine pare che arriveranno molti cultori, dicono. Siete tra loro? Potreste torvarvi perfino un nuovo fidanzato.

Cina

Per girarlo sono stati spesi 135 milioni di dollari e, ad ora, è il film più costoso mai realizzato in Cina. The Great Wall è anche il primo in inglese del regista Zhang Yimou e in Italia uscirà il 23 febbraio: la pellicola monstre ha per protagonista Matt Damon e racconta proprio la costruzione della Grande Muraglia cinese. Chi l’ha già visto sostiene che scatterà la voglia di andarci, volare fin lassù, ammirarne lo spettacolo dal vivo. Può darsi. Preparatevi.

Pafo, Cipro

Sì, Pafo è la seconda capitale della cultura 2017 (vedi sopra). È una città sull’isola di Cipro ed è nota al mondo perché custodisce una roccia dove, forse, è nata Afrodite, dea dell’amore e della bellezza. Inoltre, sempre sull’isola, esistono monumenti e mosaici e tombe greco-romane ormai patrimonio dell’umanità per l’Unesco. Ah, proprio qui resiste la colonna dove fu legato San Paolo.

Finlandia

Non sei in Finlandia finché non incontri la tua prima renna per strada. Passato questo primo, commovente momento, troverai sempre un branco di renne sul tuo cammino perché il paese ne è ricco, ricchissimo. Soprattutto la Lapponia, la regione dove vive Babbo Natale (Rovaniemi). E dal punto di vista naturalistico ha rigogliose foreste, 179mila isole, 188mila laghi. Nel 2017 festeggia i cento anni di indipendenza dalla Russia che seguì alla Rivoluzione d’Ottobre. Molti eventi lo ricordano a Helsinki dove, tra l’altro, diversamente da Norvegia e Svezia, si fa shopping con l’euro.

Lisbona, Portogallo

Anche Lonely Planet segnala Lisbona tra le città da vedere assolutamente nel 2017. Per venirci basta comprarsi un volo low cost e prenotare un hotel di design con gli azulejos in bagno. Il Portogallo costa ancora poco, il baccalao è dignitoso, il Porto dolce ed è capace di farvi ballare perfino il fado. Qui le ragazze romantiche si innamorano facilmente lasciandosi baciare dalla famosa luce bianca della città. Inoltre, nel quartiere dell’Alfama quest’anno aprirà il museo di storia dell’ebraismo.

Isole Lofoten, Norvegia

Alle isole Lofoten, Norvegia, c’è così tanta bellezza da (s)travolgerti: spiagge di zucchero, passi alpini, casi ne rubate ai fratelli Grimm, scogli che spuntano da un mare verde à la Phi Phi Island. E montagne disegnate dai giganti. Sei a nord del Circolo Polare Artico ma i colori sono così esotici che ti sembra di essere finita dentro un quadro photoshoppato. Sì, lo standard è cinematografico. E fino ad aprile incontri cacciatori di Aurora Boreale e avvistatori di balene. È il luogo ideale dove sperimentare l’avventura: at traversare la foresta in motoslitta; provare il romantico husky safari; sciare a 1.700 metri e dipingere con gli sci curve in neve fresca guardando il Mare del Nord. Si dorme dentro una rorbu, la tipica casetta rossa dei pescatori di merluzzo: ristrutturata con la giusta dose di coolness.

Marrakech, Marocco

Se non ci siete mai state questo è il momento giusto per comprarvi un volo autunnale: tra settembre e ottobre è prevista l’apertura di un museo dedicato a Yves Saint Laurent, con foto, disegni e abiti firmati dallo stilista. Che salvò i giardini Majorelle dalla rovina e finì per abitarci dentro, nella villa che soprannominò Oasis e che nel 2017 compie esattamente 60 anni. Dopodiché a Marrakech si fa shopping, si trova ispirazione, si incontrano cicogne, si beve tè alla menta. Insomma, uno dei luoghi ideali dove riprendere in mano la propria vita e, magari, studiare un piano B.

Matera, Italia

Qualunque rivista/quotidiano/blog scrivono ormai quanto sia piena di grazia e bellezza Matera, in Basilicata. Non a caso proprio qui hanno girato diversi film e, l’ultimo, è la versione contemporanea di Wonder Woman, nelle sale italiane la prossima estate. Non ci siete ancora state? Fatelo e sappiate che nel 2019 sarà lei capitale europea della cultura. Ps: ed è un milione di volte almeno più interessante di Aarhus.

Namibia

Mai provato un safari? No? Be’, allora occorre organizzarne almeno uno in Namibia, la Svizzera dell’Africa Nera. Meraviglie naturali, animali selvaggi, tramonti da cinema, colazione con le giraffe: che altro? Tom Cruise ci ha girato La Mummia e il film è in uscita a giugno. Ci sarà pur un motivo.

San Francisco, Stati Uniti

Era il 1967, faceva caldo e se ne andavano in giro in minigonna, zeppe e pantaloni a zampa di elefante: predicando pace, amore & libertà. Portavano i capelli lunghi e si vestivano d’arcobaleno, i giovani di quell’estate lì. Sono passati, incredibilmente, 50 anni dalla famosa “Summer of love” di San Francisco. Ve n’eravate accorte? Siete figlie dei figli dei fiori? Avete un genitore (ex)hippy? Informatelo che a giugno al parco del Golden Gate ci sarà un enorme concerto gratis. E che fa in tempo a prenotare un volo.

Thailandia

È sempre in cima alla lista dei luoghi più amati dagli italiani e chissà perché. Ha spiagge bianche, acque di cristallo, templi tutti d’oro e una cucina favolosa. Siamo in Oriente, nel paese del sorriso, dove un hotel a cinque stelle viene via ancora a neanche 100 euro. Novità dell’anno? A Chiang Mai, Nord del paese, aprirà il museo di arte contemporanea Maiiam mentre a Bangkok inaugurano nuove gallerie d’arte, Gallery Ver e Humble Projects.