Lindsay, Kelly, Roisin: una pioggia di star a Firenze da LuisaViaRoma

Non poteva inaugurare in modo più brillante la stagione della moda 2017 (quella che ci presenta le collezioni del prossimo autunno/inverno 2017-18). L’attesissimo evento Firenze4ever di LuisaViaRoma che da 14 edizioni apre (letteralmente) le danze di Pitti Immagine Uomo ha stupito tutti con un parterre davvero stellare.

La storica boutique fiorentina ha celebrato ancora una volta il rapporto tra moda, arte, musica e mondo digital, rendendo questo evento davvero unico nel suo genere.

Tutto è partito con la cena di gala tenutasi al Teatro Odeon. Tra le luci soffuse dei tavoli allestiti con centrotavola di palme e cristalli, si potevano distinguere i volti di personaggi noti come Roisin Murphy (in compagnia della mamma), Lindsay Lohan (radiosa e in formissima), la cantante con le gote fucsia Petite Meller, Clean Bandit, Scott Schuman (meglio noto come Sartorialist), Mia Moretti, Gaia Weiss (protagonista della serie TV Vikings ), l’influencer Kenza e molti altri.

Tra una portata e l’altra, a interrompere chiacchiere e sforchettate è stato l’incredibile e magnetico duetto di Andrea Bocelli e Nicole Scherzinger (sì, una delle Pussycat Dolls). Super.

Subito dopo, Simon De Pury ha battuto all’asta opere di arte contemporanea di Bosco Sodi, Chiharu Shiota, Giovanni Manfredini, Gualtiero Vanelli, Jak Espi, Maddalena Ambrosio, Mathieu Pernot, Massimo Vitali, Maurizio Donzelli, Pascale Marthine Tayou e Valay Shende. Tutti i proventi saranno devoluti alla Fondazione Andrea Bocelli e contribuiranno alla ricostruzione delle scuole di Haiti distrutte dall’uragano Matthew.

Dopo cena, via i tavoli e le sedie per far posto a console e dance floor. Sul palco è arrivata l’attesissima main performer Kelly Rowland, cantautrice, ballerina, produttrice musicale, attrice e modella statunitense (ha iniziato con le Destiny’s Child). Ma non solo: si sono esibiti anche Jasmine Thompson, l’incantatore Tom Odell, Vinai and Dragonette.

E ancora…

Gli eventi del celebre shop punto di riferimento per designer, buyer e media, continuano oltre la serata di gala. Dopo il lancio di una sneaker in edizione limitata di Scott Schuman, in vendita in esclusiva su LuisaViaRoma.com, l’11 gennaio dalle 17.30 alle 20.30, verrà presentata la collezione Icon in collaborazione con Peuterey con un evento dedicato e un’installazione speciale. Un corner con i tre modelli iconici: un parka, un bomber e un trench in colori esclusivi (disponibili online e in- store). In più, ci sarà un Fashion & Technology Summit il 12 gennaio 2017 in collaborazione con IAB Italia e Netcomm.

Last but not least: prosegue la collaborazione con il Salone della Moda di Berlino, che da questo mese ospiterà una selezione unica di designer tedeschi. Nel segno della visionarietà e dello scouting che è il cuore di LuisaViaRoma.