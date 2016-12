Le nuove serie tivù del 2017

Si comincia col botto, su Netflix: venerdì 13 va in streaming Una serie di sfortunati eventi, trasposizione televisiva del romanzo di Daniel Handler alias Lemony Snicke. Sì, quello in cui gli orfani Baudelaire sono alla mercè del Conte Olaf, cattivo ossessionato dai travestimenti.

Anticipa la prima volta in una serie tivù di Drew Barrymore in Santa Clarita Diet (3 febbraio, Netflix): è la solita storia di una famiglia americana in un sobborgo di Los Angeles con la variante di Drew che si trasforma in un curioso essere umano assetato di sangue. Ma in senso buono eh. Trattasi di commedia, infatti, e siamo certe non sfuggirà al binge watching compulsivo. Se siete appassionate di fumetti, sappiate invece che arriva Iron Fist, tratto dalla serie della Marvel (17 marzo, Netflix). Preferite il fantasy? Allora segnatevi in agenda Sense8 perché è pronta la seconda stagione (5 maggio, Netflix).

Anche se, le appassionate seriali, avranno grosse soddisfazioni soprattutto da Sky. Intanto, i ritorni certi: Fortitude 2 (dal 27 gennaio, ogni venerdì dalle 21.15); The Bridge 3 (dal 27 gennaio, ogni venerdì dalle 22.15); Masters of Sex 4 (l’8 febbraio, ogni mercoledì dalle 21.15).

E con la primavera riappaiono i giganti del piccolo schermo con la quinta stagione di House of Cards (riuscirà Claire a far fuori Frank e diventare Presidente Usa?) e 1993, il capitolo n° 2 della trilogia su tangentopoli iniziata con 1992 e Stefano Accorsi in grande spolvero (anche se è nata un’altra stella vera: Miriam Leone).

Il mitico Fargo dei fratelli Coen è alla sua terza edizione e questa volta avrà per protagonisti Ewan McGregor e Carrie Coon (quella di Gone Girl e The Leftovers: farà meglio della deliziosa Kirsten Dunst?). E sì, avremo anche Il trono di spade 7 dopo i 38 Emmy vinti in sei anni (9 solo nel 2016): ma non si sa esattamente quando. Più o meno come per il tanto annunciato Twin Peaks a 25 anni da quello orginale: pare che sia pronto e nel 2017, giurano, lo vedremo. Confermata anche la terza stagione di Gomorra, forse in autunno. Le fan di Marco D’Amore sono avvertite.