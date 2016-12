I Glamour Awards 2016 incoronano le “BBB”: belle, brave e soprattutto buone

Tradizione e innovazione: è stato il mix vincente della terza edizione dei Glamour Awards, l’evento dedicato a bellezza e talento al femminile (o quasi, andate al punto 9). Location da sogno, parterre stellare, cena di gala e party con il botto. Ecco il meglio della serata, in dieci racconti, un video emozionale e una gallery per veri curiosi: guardate chi c’era.

1. Tradizione: la location

Come gli anni precedenti, non potevamo che scegliere la Società del Giardino, in via San Paolo, nel cuore di Milano. Interni lussuosi e atmosfera fiabesca. Della serie: palazzo vincente non si cambia.

2. Innovazione: la mise en place

I tavoli sono stati firmati dal brand di design più democratico del panorama attuale. E anche più pop: Seletti. Inconfondibile la mano del fantasioso patron Stefano che, per l’occasione, ha selezionato i pezzi iconici di cinque collezioni: Cosmic Diner, Toilet Paper, Estetico Quotidiano, Hybrid e Machine Collection.

3. Tradizione: la padrona di casa

Il direttore di Glamour Cristina Lucchini ha fatto gli onori di casa, accogliendo con calore, abbracci e selfie le tante celebs che hanno preso parte all’evento. A lei l’emozione di conferire l’ultimo dei dieci premi. Ops, stiamo svelando troppo: andare al punto 7 per saperne di più.

4. Innovazione: la conduttrice

Una vera e propria amica di Glamour, una donna glamour: Natasha Stefanenko ha presentato la serata, tra un piatto di risotto alla menta, un brindisi con Moët & Chandon, applausi e commozioni.

5. Tradizione: il parterre stellare

Spettacolare la parata di vip e guest star che, da tutto il mondo, sono venuti per festeggiare con noi: oltre alle premiate (che scoprirete ai punti 8 e 9), tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che non hanno resistito all’invito di Glamour. Da Roberto Bolle a Nadege Du Bospertus, da Giovanni Gastel a Diego Della Valle, dalla nostra ultima cover girl, l’attrice francese Lola Le Lann, al fascino mediterraneo di Melissa Satta e Caterina Balivo. Per conoscere tutti i nomi, sfogliate la gallery che li ritrae al nostro backdrop e in posa di fronte al wall griffato Lierac.

6. Innovazione: l’arrivo a palazzo

Alcune ospiti sono state accompagnate a bordo della citycar più glamour: la Nuova Volkswagen up!, main partner della serata insieme ad Alcantara. Tra le fortunate: le attrici Miriam Dalmazio e Valentina Corti, Francesca Chillemi e Gabriella Pession, le web influencer Clara Nanut e Linda Tol, la health coach Anastassia Khozissova. Tutte bellissime, con make up by Mac e acconciatura by Toni&Guy.

7. Tradizione: l’award

Ormai lo sapete, ogni dicembre Glamour ama celebrare le donne più belle e talentuose del mondo dell’arte, moda, cinema, musica. Quelle che, durante l’anno, hanno lasciato il segno. A una a una, sono state chiamate sul palco dove hanno ricevuto una Honorable mention come Inspirational role model.

8. Innovazione: il (vero) motivo del premio

Oggi più che mai vale il detto greco kalos kai agathos, ovvero il bello è buono (e viceversa). Le vincitrici, quindi, sono state scelte tra coloro che brillano nel proprio ambito e mettono il carisma a disposizione dei meno fortunati, sposando cause umanitarie e sociali di rilievo. Ed ecco finalmente l’elenco: Elisa Sednaoui, Cristiana Capotondi, Carly Paoli, Nykhor Paul, Ambra Angiolini, Elena Perminova, Karolina Kurkova, Stella Jean e Bebe Vio. Avete fatto i conti? Abbiamo nominato solo nove vincitrici. Manca qualcuno…

9. Innovazione: il decimo award

Per il suo impegno con Pangea, onlus dedicata a combattere la violenza contro le donne; per la sua attività con il Cesvi, associazione dedicata allo sviluppo economico del Terzo Mondo – è stato chiamato sul palco l’attore Alessio Boni, unico uomo insignito del riconoscimento di Goodwill ambassador.

10. Tradizione: il party

Alla cena di gala è seguita una festa con i fiocchi. Alla consolle: il dj e sound designer Graziano della Nebbia che, con il suo mix di pop ed electro, ci ha fatto ballare fino alle 2 del mattino. All’open bar: cocktail a base di Belvedere Vodka per tutti. Per brindare a questa bellissima serata e a quella che verrà nel 2017.



























































































































































































Riprese e montaggio: Jennifer Keber e Désirée Restuccia

Foto: SGP