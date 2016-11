Giornata mondiale contro l’Aids, tutte le star impegnate

Più di 37 milioni di persone, nel mondo, vivono con il virus dell’Hiv e, di questi, 1 milione e 800mila sono bambini: due terzi dei sieropositivi abita in Africa e anche se il trattamento salva-vita antivirale costa meno di 30 centesimi al giorno molti di loro non lo proveranno mai.

Proprio oggi 1° dicembre, giornata mondiale contro l’Aids, a Milano si tiene un convegno organizzato da Coopi, Cooperazione Internazionale, per parlare del ruolo dell’Italia nel Fondo Globale che sta cercando di debellare la malattia nei Paesi in via di sviluppo.

In Italia nel 2015 ci sono state 3.444 nuove diagnosi notificate al Centro Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità e l’età media dei pazienti si aggira sui cinquant’anni, perlopiù “msm” cioè maschi che fanno sesso con altri maschi, è così che il Ministero per la Salute li definisce. Non si può abbassare la guardia e bisogna anche sapere che molte persone neanche sospettano di essere state contagiate. Il nostro paese è 13esimo per numero di casi nel’Unione; Europa e Lazio, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna sono le regioni più colpite.

Il World Aids Day è stato istituito nel 1988, dopo 4 anni dall’identificazione del virus, e ogni anno ci offre la possibilità di unirci nella battaglia contro questa terribile malattia mostrando il nostro sostegno a chi convive con l’Hiv e commemorando chi non c’è più: sono 35 milioni le vittime, ormai.

Ma anche se l’Onu ha stabilito che entro il 2030 sarà debellata purtroppo oggi si muore ancora di Aids e c’è ancora bisogno di raccogliere denaro per la ricerca, combattere i pregiudizi e informare.



























Sono molte le iniziative che coinvolgono anche personaggi dello spettacolo da diversi anni impegnati in questa lotta quotidiana. Bono degli U2 e Bobby Shriver nel 2006 hanno fondato (RED) (https://red.org/red-products/) che per missione ha quella di far crescere una generazione senza Aids. Fino al 1° dicembre in America si comprano prodotti rossi, appunto, dello stesso colore del Red Ribbon, il nastrino che simboleggia la lotta al virus: i proventi delle vendite salvano donne e bambini nei paesi in via di sviluppo. Per questo, le più popolari popstar e attrici di Hollywood, da Scarlett Johansson a Gwen Stefani a Robin Wright si sono schierate come testimonial di Red. E il video qui sopra è solo l’ultimo, geniale esempio.

Victoria Beckham manda nei suoi negozi la t-shirt disegnata dalla figlia Harper e, questa volta, oltre al modello da adulti ci sarà anche quello per bambini. Il ricavato andrà a Born Free Africa, l’associazione che sovvenziona la prevenzione della trasmissione della malattia da madre a figlio e sensibilizza le giovani generazioni.



Viva Glam è il rossetto di Mac che quest’anno ha per testimonial Ariana Grande: ogni centesimo del prezzo di vendita del prodotto (iva esclusa) è devoluto a sostegno di donne, uomini e bambini affetti o in altro modo colpiti da HIV e AIDS.

Volete anche voi fare del bene? Partecipate a Desideri all’asta, l’asta benefica online che in questa sedicesima edizione sostiene LILA – Lega Italiana per la Lotta contro l’Aids. Fino al 6 dicembre infatti trovate su eBay oggetti appartenuti alle star di casa nostra. Per esempio, la t-shirt che Vasco Rossi indossava allo stadio Olimpico di Roma durante il LiveKom ‘016, autografata e incorniciata per sottolineare l’unicità dell’oggetto; la giacca da cuoco indossata e firmata da Carlo Cracco; una copia di Frasi & Fumo, il vinile autografato di Nina Zilli, testimonial tra l’altro di Fatti un regalo: fai il test!.