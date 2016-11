Have a glamorous weekend 2016: e alla fine arriva Catania

Gli Have a glamorous weekend 2016 si chiudono a Catania. In bellezza. E in musica. La città siciliana, infatti, ha interpretato al meglio il tema portante di questa quinta edizione: rock & music. Non c’è stato negozio, degli oltre 100 protagonisti dell’iniziativa, che non abbia organizzato dj set, concerti live, happy hour a tema per festeggiare l’arrivo del direttore di Glamour Cristina Lucchini e del suo team.

A partire da Barbisio, concept store deluxe, che ha accolto le clienti con bollicine, prodotti tipici e promozioni sugli acquisti. A ritmo dell’electro-dance più di tendenza. Protagonista la consolle anche da Helmè, dove la dj Silvia ha creato la colonna sonora perfetta per un party con sfilata: all’interno del multibrand e in vetrina, bellissime modelle hanno sfoggiato i capi delle ultime collezioni, sotto gli occhi di Fabio Sasso, uno dei due stilisti di Leitmotiv.

Coin ha puntato sulla bellezza, offrendo una sessione di trucco gratuita a tutte le clienti. Angolo make up pure da Pinko: si entra qui e si esce volendosi un po’ più di bene, tra maquillage perfetto e look rinnovato. Da Rinascente non sono mancati i consigli e le dimostrazioni pratiche per una beauty routine comme il faut.

Il tour di Glamour è proseguito con uno sguardo al domani: da Nara Camicie, l’astrologa Patrizia ha predetto l’anno che verrà a quante desiderassero un assaggio di futuro. Per alcune il 2017 sarà all’insegna dell’amicizia, e allora tutte da Liu·Jo a interpretare il motto #strongertogether: sconti speciali e cadeau per chi si è presentata con la propria best friend. Le fortunate a cui la cartomante ha lasciato intravedere fiori d’arancio all’orizzonte ci hanno seguito in due tappe d’obbligo: prima, da Tabbacco Gioielli per sbirciare i bijoux di Rosato (da suggerire al futuro sposo, si capisce); dopo, da Atelier Emé per togliersi lo sfizio di provare l’abito da sposa dei sogni, consigliate per l’occasione dalla fashion editor di Glamour Silvia Cicchetti.

E, come ogni Have a glamorous weekend che si rispetti, la 24 ore di shopping si è conclusa con un calice di bollicine da Bonù. Siamo arrivati a bordo della Nuova Volkswagen up, main sponsor, e abbiamo brindato al successo di questa edizione e a quella che ci aspetta, che vi aspetta. L’appuntamento è per la primavera del 2017. Le tappe sono ancora top secret. Seguiteci per una rivelazione in anteprima: qui, sul sito dedicato (hgwe2016.glamour.it) e sui social, con gli hashtag ufficiali #hagw16 e #aglamorousweekend.

























































Riprese e montaggio video: Andrea Munafò.

Fotografie: Gianluca Carraro.