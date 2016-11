Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: indossa un paio di scarpe rosse

Sembra un bollettino di guerra, quello che segue. E sono numeri che fanno molto male. Secondo l’Istat, in Italia, sono 6 milioni 788 mila le donne che hanno subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni: il 20,2% è stato vittima di violenza fisica, il 21% di violenza sessuale, il 5,4% di stupri e tentati stupri. Nel mondo, secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su 3 (il 35% delle donne) ha subito una forma di violenza da parte di un uomo. E un femminicidio su 4 è compiuto da mariti/compagni/famigliari.

Domani 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e in tutto il pianeta terra, fino alla fine del mese, si organizzano iniziative, eventi, convegni per confrontarsi su tutto quel che si può ancora fare per aiutare le vittime a denunciare prima i propri carnefici e poi a ricorstruirsi un’altra vita.

Basta un giorno all’anno? No, ma quella di domani è una data importante e fu istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale dell’Onu per ricordare il 25 novembre 1960, il giorno in cui furono uccise brutalmente Patria, Minerva e María Teresa Mirabal, le tre sorelle che si opponevano al regime di Rafael Leonidas Trujillo, sanguinoso dittatore che governò per 30 anni col terrore la Repubblica Dominicana.

Il termine femminicidio è stato usato per la prima volta a Ciudad Juàrez, città di frontiera nel Nord del Messico dove dal 1993 un numero indefinito di donne vengono rapite, stuprate e assassinate senza che le autorità intervengano. Perché laggiù lo stato non esiste ed è in mano ai narcotrafficanti che controllano il mercato della droga e degli esseri umani. Per questo l’artista Elina Chauvet, messicana, proprio a Juàrez ha realizzato Zapatos Rojos, un’installazione di 33 paia di scarpe rosse che è arrivata fino a El Paso, Texas, davanti al consolato messicano. E ha cominciato a girare il mondo, toccando anche diverse città italiane, da Milano a Lecce e ora a Genova.

Ogni paio di scarpe rosse ricorda una donna scomparsa, è la traccia di una violenza subita, il ricordo di un dolore insopportabile. E il percorso urbano di sandali, sneaker, décolleté rosse che si sviluppa nelle piazze e nelle vie delle città è una marcia simbolica di donne assenti.

Indossare un paio di scarpe rosse oggi e domani in tutto il mondo assume un unico significato: manifestare la propria solidarietà alle donne che subiscono violenze inaudite da troppo tempo, aiutarle a uscire allo scoperto, far loro sapere che noi ci siamo. E che denunciare il proprio aggressore è l’unico modo per uscirne. Vive.

È questo il senso dello scatto che la redazione di Glamour ha realizzato e pubblicherà oggi: ci siamo messe addosso un paio di red shoes e lo abbiamo fatto per una buona causa.