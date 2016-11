Ama 2016, tutti i beauty look

Prima notizia: agli American Music Awards 2016 Gigi Hadid ha letteralmente sorpreso tutti con una conduzione brillante e perfino ironica (vedi imitazione di Melania Trump) accanto al comico Jay Pharoah. Chi se lo sarebbe mai aspettato?

Capelli super cotonati sul red carpet con il vestito ricamato di Roberto Cavalli e cofana d’ordinanza per tutta la serata degli Ama 2016: uno stile romantico/futurista che ha retto per tutto lo show con cambi d’abito che non hanno fatto rimpiangere quelli di Jennifer Lopez del 2015. Brava, Gigi.

Artista dell’anno, Ariana Grande e la sua super coda, mentre la coroncina di nuovo artista è caduta sulla testa di Zayn Malik, sì, il nuovo ex fidanzato di Gigi. Altri premi succosi: Justin Bieber (assente anche questa volta: era in cocnerto a Bologna) miglior artista pop/rock maschile e Selena Gomez miglior artista pop/rock femminile; Drake si è presentato con 12 nomination e ne ha portati a casa solo 4 (miglior canzone rap/hip-hop Hotline Bling, miglior artista rap e hip-hop, miglior disco rap hip pop per Views e miglior canzone soul/r&b per Work con Rihanna).

Magnifiche le esibizioni di Lady Gaga, Bruno Mars e Sting, che si è definito un “migrante musicale”.

Ovviamento il riferimento era alle reazioni sconvolte delle star (e non solo loro) ai risultati delle elezioni presidenziali americane. Chi se le scorderà mai?

Non a caso i Green Day, Clintoniani di ferro, hanno cantato Bang Bang improvvisando uno smash up con Born To Die degli MDC che iniziava con “No war, no KKK, no fascist USA”. Trasformato in “No TRUMP! No KKK! No fascist USA!”.

Cose che capitano. Consolarsi ispirandosi ai look più belli di red carpet e show, please.