Gli Have a Glamorous Weekend fanno tappa a Verona

Se dovessimo scegliere una colonna sonora per questa seconda tappa degli Have a Glamorous Weekend sarebbe Here comes the sun, tradotto: e ora arriva il sole. Sì perché questo sabato, Verona è stata particolarmente luminosa. Il cielo era azzurro come in primavera, le strade pullulavano di gente con tanta voglia di divertirsi. E i negozi facevano a gara nell’allestire le vetrine con fantasia, nell’organizzare cocktail o altre attività originali all’interno, nell’offrire sconti e promozioni convenienti.

Com’era successo ad Arezzo il weekend scorso, tutta la città trepidava per l’arrivo del team di Glamour e del suo direttore Cristina Lucchini che, per l’intera giornata, hanno fatto visita alle boutique aderenti all’iniziativa. Ad accompagnarci, una guest star molto speciale, l’attrice Francesca Chillemi che per qualche ora ha lasciato Rania, la bimba di 9 mesi, nelle mani del papà, Stefano Rosso, e ci ha raggiunti in centro a bordo della Nuova Volkswagen up!, main sponsor dell’iniziativa.

Il tour è iniziato con una piccola cerimonia ufficiale in piazzetta Rubiani: proprio di fronte all’Arena, Cristina Lucchini e il sindaco di Verona Flavio Tosi hanno tagliato il nastro tricolore e dato simbolicamente il via alla 24 ore di shopping in compagnia di Glamour.

Subito dopo, un saluto allo staff di Louis Vuitton, un selfie da Pinko, un brindisi da Tiffany & Co. che per l’occasione ha creato una capsule collection molto speciale: 10 prodotti accuratamente selezionati dal magazine Glamour. Come dire: se scegliete uno di questi gioielli, il fattore glam è garantito. Anche nel concept store Le Petit Jardin si percepiva lo “zampino” della redazione moda. 10 pezzi, tra capi e accessori, avevano un cartellino di riconoscimento: erano i nostri preferiti! Insomma, per i veronesi fare acquisti sabato era come portare un personal shopper sempre con sé.

Il tour è proseguito con una sosta per ascoltare la performance musicale live da Elena Mirò, uno spuntino da Morellato e poi dritti da Kiehl’s, dove le clienti potevano beneficiare di una consulenza personalizzata sul tema dello skincare. Consulenza personalizzata, ma di altro genere, anche da The Merchant of Venice: in questa boutique di lusso, un esperto profumiere aiutava a comporre la fragranza dei propri sogni. E poi coccolava con un cocktail “olfattivo”, mixato cioè in base all’armonia del profumo degli ingredienti.

Non poteva mancare una visita da Liu·Jo che, per tutto il sabato, ha voluto dar corpo al claim #strongertogether, ovvero più forti insieme: chi si presentava con un’amica riceveva uno sconto sull’acquisto e poteva scattarsi una Polaroid da tenere come ricordo. Ovviamente il nostro direttore e Francesca Chillemi non hanno resistito: appena entrate, si sono subito messe in posa di fronte al backdrop. Appena uscite, sono state fermate dai numerosissimi fans della bella attrice che, in fila, chiedevano chi un selfie chi un autografo. I più discreti si limitavano a guardarla da lontano e a bisbigliare: «È lei, è lei, è la Chillemi. È stata Miss Italia». Oppure: «È la mia preferita nella fiction Braccialetti Rossi». O ancora: «Mi è sembrato di aver visto la Madonna».

Francesca, gentilissima con tutti, si è prestata a foto, chiacchiere e dediche. E crediamo si sia anche molto divertita: quando è arrivato il momento dei saluti, le sono scese lacrime di commozione. Non si deve preoccupare: se lo desidera, saremo felicissimi di accoglierla durante la terza e ultima tappa di questa edizione autunnale degli Have a Glamorous Weekend. Sabato 26 novembre saremo a Catania dove prevediamo altre 24 ore parimenti briose e ricche di sorprese. Siete invitati anche voi, naturalmente. Continuate a seguirci qui, sul sito dedicato (hagw16.glamour.it) e sui social, con gli hashtag #hagw16 e #aglamorousweekend.