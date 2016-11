Per chi ha in programma un week-end in montagna o per chi ha già prenotato in anticipo le vacanze di Natale, è il momento di scegliere la valigia giusta.

C’e chi preferisce portare con sé un look per ogni giorno e chi parte con un bagaglio vuoto per riempirlo con tanti souvenir. L’importante è scegliere un trolley capiente e resistente.

Rigida, morbida, ironica, trasparente, rétro, super tecnologica o di design, purché sia cool. Pronti, partenza, via!