Terza tappa di Me & my sneakers a Genova

Brescia, Bologna, adesso Genova. Anche stavolta è stato un successo. Squadra che vince non si cambia. Per questo gli ingredienti dell’evento itinerante “Me & my sneakers” nato dalla collaborazione tra Glamour e Hogan restano gli stessi. Divertimento, ironia, musica, fashion, un test per scoprire quel è la tua sneakers, consigli di styling e un parterre di celebrities e blogger. Cambia solo la location: questa volta è stata la boutique Dev di Genova.

Tanti gli ospiti presenti insieme a Cristina Lucchini, direttore di Glamour: Anastassia Khozissova, madrina della serata, la principessa Melusine Ruspoli, parte della redazione e lo stylist Simone Guidarelli nei panni di Glam Trainer.

Segnate in agenda l’ultima tappa del tour: Palermo, mercoledì 16 novembre, presso la Dev Boutique in Via Libertà 10.