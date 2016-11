Gli appelli al voto per Hillary Clinton

Oggi 8 novembre 2016 gli americani potrebbero fare la storia eleggendo il primo Presidente donna di sempre. È per questo che tutto il mondo resterà con il fiato sospeso. Per questo e un milione almeno di altri motivi le star a stelle e strisce hanno supportato la campagna di Hillary Clinton in ogni modo. Cantanto, registrando video, riversando un fiume di post sui social network.

Lei lo aveva annunciato su Instagram: e infatti ieri sera Madonna ha improvvisato un concerto last minute a Washington Square, New York, chiamando a raccolta tutti i fan con un post improvviso. «Per favore, per favore, venite domani. Votate con il cuore, votate con la mente, votate con il vostro spirito, votate con la vostra anima. Salvate questo paese, per favore». E ancora: «Votate per Hillary Rodham Clinton. Cerchiamo di mantenere l’America il grande paese che è».

Imagine di John Lennon, Express Yourself, Like A Prayer: e tutti a battere le mani mentre a Filadelfia Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi intonavano la loro lode al candidato alle presidenziali 2016. «Speriamo che sia femmina», ha scritto ieri nella sua newsletter il nostro premier Matteo Renzi.

Se lo augura anche Lady Gaga che a Hillary ieri ha dedicato la fine della serata, oltre a parecchi giorni di campagna. Kendall Jenner pure. L’invito al voto è fondamentale, in queste ore. Poi, oggi, quando in Italia sarà notte, gli americani eleggeranno il loro 75esimo Presidente. E potremmo svegliarci davvero con una donna a capo della più grande democrazia del mondo. Insomma: Go Hillary go. Ancora!