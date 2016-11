Tutte le star per Hillary Clinton

Ci siamo, questo è l’ultimo giorno di campagna: domani 8 novembre gli americani voteranno il loro nuovo Presidente degli Stati Uniti e, qui in Europa, abbiamo già i brividi. Davvero.

Questa sera alle 20.30 all'Independence Hall di Philadelphia, sul palco con Hillary Clinton ci sarà una line up incredibile fatta di Barack e Michelle Obama, Bill e Chelsea Clinton, Bruce Springsteen e Jon Bon Jovi. A suonare, cantare (e anche un po' pregare). Sarà il concertone raduno dei supporter di Hillary, dopo che le superstar del cinema e soprattutto della musica a stelle e strisce, le hanno offerto tutto il loro divino supporto. Katy Perry, per esempio. È un anno che lavora per la causa improvvisando mise azzurre, bianche e rosse di ogni genere (dalle t-shirt personalizzate, ai vestiti presidenziali, ai turbanti con le stelle alla manicure nazionalista) e perfino un nudo che ha fatto il giro del mondo: a Philadelphia ha cantato per Hillary con l'intenzione precisa di convincere a votare i Millennials. E speriamo ci sia riuscita.























































Allo show di Amy Schumer, Madonna ha promesso addirittura sesso orale a chi voterà per Hillary. E su Instagram ha annunciato che sta organizzando per questa sera un concerto/sorpresa/lastminute e totalmente acustico per Madam President: sì, è decisamente con lei, #WithHer.

«Stronze siete con me???», ha chiesto alle fan. E quindi stay tuned!

Jennifer Lopez ha dato il suo contributo per i Latinos a Miami, anche se quello più toccante è stato l’intervento di Beyoncé a Cleveland, Ohio: «Voglio che mia figlia possa crescere vedendo una donna guidare questo paese e sapendo che le sue possibilità sono illimitate. Dobbiamo pensare al futuro delle nostre figlie, dei nostri figli. E votare per qualcuno che si prenda cura di loro come piace a noi. Ed è per questo che sono con Hillary». Più o meno per lo stesso motivo, noi abbiamo creato questa favolosa gallery di celebrities for Hillary. Vai HRC!