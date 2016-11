Mtv Ema 2016 i vincitori

Vince ancora Justin Bieber agli Mtv Ema 2016: e con le due statuette per Best song (Sorry) e Biggest fans arriva a 20 premi e diventa il più medagliato di tutti i tempi alla manifestazione di Mtv. «Grazie a tutti, in particolare alla mia mamma, che oggi compie gli anni», dice. Bravo figlio, averne.

Questo anche se la più brillante delle rivelazioni alla serata di Rotterdam è stata Bebe Rexha, la cantante ventisettenne di New York che ha firmato le più grandi hit del momento (The Monster per Eminem e Rihanna, Like a Champion per Selena Gomez, Team per Iggy Azalea, Hey Mama per David Guetta) e che ha condotto la serata mostrando tutto il meglio delle sue doti, dai magnifici cambi d’abito, alle performance lato B all’aria e voce da micina in acido. Neanche a farlo apposta Glamour questo mese ha puntato proprio su di lei: leggete l’intervista al fenomeno del pop milionario a pag 144 del numero di novembre.

Per il resto, serata moscia, esibizioni niente di che e diserzione dei grandi della musica planetaria che hanno preferito registrare messaggi video.

Beyoncé è rimasta invece a bocca asciutta mentre Lady Gaga incassa i titoli di Miglior artista donna e Miglior look: «Anche se ora ne ho scelto uno più naturale, tranquillo, per Joanne, il nuovo disco», ha detto nel video-messaggio appunto. Shawn Mendes è Best Male of the Year e i Green Day ricevono il Global Icon Award: «È bello essere fuori dall’America in questo momento per queste orrende elezioni», hanno dichiarato prima di cantare American Idiot e chissà perché.

Martin Garrix e i Twenty One Pilots hanno la meglio su Adele, Beyoncé, i Coldplay e i Green Day come Best Live Act e sui Radiohead come Best Alternative. Tra gli italiani in gara su Alessandra Amoroso, Emma, Francesca Michielin e Salmo vincono Benji & Fede: evviva.

Qui sotto tutti i vincitori degli Mtv European Music Awards 2016

BEST ITALIAN ACT

Alessandra Amoroso

Benji & Fede

Emma

Francesca Michielin

Salmo

BEST SONG

Adele – Hello

Justin Bieber – Sorry

Lukas Graham – 7 Years

Mike Posner – I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)

Rihanna ft. Drake – Work

BEST VIDEO

Beyoncé – Formation

Coldplay – Up&Up

Kanye West – Famous

Tame Impala – The Less I Know the Better

The Weeknd ft. Daft Punk – Starboy

BEST FEMALE

Adele

Beyoncé

Lady Gaga

Rihanna

Sia

BEST MALE

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

Shawn Mendes

The Weeknd

BEST LIVE

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

Twenty One Pilots

BEST NEW

Bebe Rexha

DNCE

Lukas Graham

The Chainsmokers

Zara Larsson

BEST POP

Ariana Grande

Fifth Harmony

Justin Bieber

Rihanna

Selena Gomez

Shawn Mendes

BEST ROCK

Coldplay

Green Day

Metallica

Muse

Red Hot Chili Peppers

BEST ALTERNATIVE

Kings of Leon

Radiohead

Tame Impala

The 1975

Twenty One Pilots

BEST HIP HOP

Drake

Future

G-Eazy

Kanye West

Wiz Khalifa

BEST ELECTRONIC

Afrojack

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

Martin Garrix

BEST PUSH

Alessia Cara

Anne-Marie

Bebe Rexha

Blossoms

Charlie Puth

DNCE

Dua Lipa

Elle King

Halsey

Jack Garratt

Jonas Blue

Lukas Graham

BIGGEST FANS

Ariana Grande

Beyoncé

Justin Bieber

Lady Gaga

Shawn Mendes

BEST WORLD STAGE

Duran Duran – Piazza Del Duomo, Milan (2015)

Ellie Goulding – Piazza Del Duomo, Milan (2015)

Jess Glynne – Isle of MTV, Malta (2016)

Martin Garrix – Isle of MTV, Malta (2015)

One Republic – MTV Evolution, Philippines (2016)

Tinie Tempah – MTV Crashes, Plymouth (2015)

Tomorrowland – Belgium (2016)

Wiz Khalifa – Isle of MTV, Malta (2016)