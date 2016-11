Have a Glamorous Weekend 2016: siamo (ri)partiti da Arezzo. Modaiola al punto giusto e molto, molto rock

No, non è un caso che gli Have a Glamorous Weekend siano (ri)partiti da Arezzo. La città toscana ha un’anima squisitamente modaiola. E un’infilata di boutique, storiche o appena nate, con il pallino per i marchi deluxe d’avanguardia vera.

Oltre la metà di loro ha aderito al fine settimana di shopping in compagnia di Glamour, che è andato in scena sabato 5 novembre, insieme alla Fiera Antiquaria e a una pioggia battente, che non ha scoraggiato né noi né voi lettrici. Perché il mix collaudato di eventi ad hoc negli store aperti fino a tardi e stylist della redazione a disposizione per consigli di stile, di aperitivi in negozio e selfie con le celebrities, di coccole beauty e di sconti, è irresistibile. Guardare il video sopra e la gallery sotto (se non l'avete ancora fatto) per credere. E dopo, scorrere i 10 momenti più rock della tappa aretina di questa quinta edizione degli #hagw (per i social), che – non a caso – ha come tema proprio rock & music. La colonna sonora ideale per la lettura? Un po' di Amy Winehouse e un po' di David Bowie. Gli immortali.





































































































Il taglio del nastro è rock.

Dove: nella splendida cornice medievale di piazza Grande. Chi: il direttore di Glamour Cristina Lucchini, l’Assessore alle Attività Produttive, Turismo e Innovazione del Comune di Arezzo Marcello Comanducci, l’attrice e conduttrice televisiva Natasha Stefanenko con il marito, l’imprenditore Luca Sabbioni, e la figlia Sasha.

Le Polaroid da Liu●Jo sono rock.

Qui abbiamo selezionato i nostri capi preferiti. E, con voi, ci siamo divertite a scattare foto-ricordo vintage. www.liujo.com/it

I boomerang di Cristina Lucchini e Natasha Stefanenko sulla Nuova up! sono rock.

Main partner e presenza fissa degli Have a Glamorous Weekend n°5 è Volkswagen, che festeggia così il lancio della sua city car chic, compatta, connessa. L’auto, esposta in una speciale postazione in piazza San Jacopo, è diventata la protagonista dei video-loop più divertenti realizzati dal direttore e dall’ex modella, che abbiamo caricato sul nostro Instagram Stories (@glamouritalia). Non ve li sarete mica persi?

La presentazione dell’e-commerce di Civette Store è rock.

Un’ex banca, affacciata su piazza San Francesco, che si è rifatta il look in una quindicina di giorni e si è trasformata in un concept dal design minimal chic in cui ospitare abiti e accessori di ricerca, quella estrema, tutti dal mood dark. Per esempio: i capispalla e le borse della stilista Simona Tagliaferri, che ha un lungo passato come consulente per i grandi marchi internazionali. È la sfida di Maria Vittoria Paggini, iniziata a dicembre 2016. Che continua oggi, con lo store online. Per lei gli Have a Glamorous Weekend sono un bel momento per raccontare sul campo la nuova iniziativa virtuale. Definire http://civettestore.com un luxury e-commerce sarebbe riduttivo, perché è una piattaforma ricca di idee dove, oltre all’abbigliamento, è possibile acquistare prodotti di bellezza organici, profumi, spray per gli ambienti… A proposito, conoscete il brand Zenology?

La pausa gelato da Carlo è rock.

Che piova o nevichi, poco importa. Non hanno stagioni il pistacchio, la nocciola e il fondente di Carlo Viti, gelatiere gentile e pluripremiato (per citare un riconoscimento tra tanti: nel 2009 ha vinto l’Oscar del settore con un sorbetto al sedano), che proprio quest’anno ha aperto uno spazio in via Niccolò Aretino. Fa con passione pure centrifughe, servite come fossero cocktail di tendenza, e cornetti vegani dal sapore tutt’altro che vegano.

Simone Guidarelli da Banchelli è rock.

Lui, Simone Guidarelli appunto, è tra i fashion editor di Glamour più amati. La prova provata: su Instagram non ha eguali (@simoneguidarelli). Loro, Alessandro ed Eleonora Banchelli, sono il punto di riferimento della moda aretina da 40 anni. Prima maschile, da marzo 2016 anche femminile con l’inaugurazione della sezione donna all’interno dello store in corso Italia 277. Si sono messi insieme. Il risultato: un’esperienza di shopping unica, con consigli di stile a tutto tondo, accompagnata dal più toscano degli aperitivi: «Vino rosso locale e caldarroste cotte al momento in un chioschetto allestito per l’occasione», spiega Eleonora. «Abbiamo voluto coccolare i clienti affezionati, senza scadere nel solito aperitivo. E abbiamo voluto cavalcare gli Have a Glamorous Weekend perché non hanno precedenti qui: rappresentano un’opportunità per non stare fermi, per farci conoscere a livello nazionale». www.banchelli.it

I brindisi da Damiano Parati sono rock.

Bollicine abbinate a cioccolatini glocal e gioielli che sanno diventare davvero i migliori amici delle donne (Pomellato, Gucci, Locman, Hamilton, Montblanc… per citarne alcuni). Che cosa desiderare di più dalla boutique di riferimento della città? www.damianoparati.it

La festa Sugar a Palazzo Lambardi è rock.

Beppe Angiolini, che gli aretini conoscono meglio come “Beppe di Sugar”, dal nome della sua rete rivoluzionaria di boutique multimarca nella parte alta del Corso, è ex-stylist, attuale presidente onorario della Camera Nazionale Italiana Buyer Moda e grande fan di Glamour. Per noi ha organizzato un cocktail party in una suggestiva dimora del Quattrocento di sua proprietà: Palazzo Lambardi, al cui interno è custodito un mosaico di epoca romana, ritrovato per caso durante la ristrutturazione cominciata dieci anni fa. Che emozione ballare sul pavimento galleggiante in vetro, sulle note di un trio musicale inedito: un deejay, un bassista e un trombettista. Che meraviglia la mostra di abiti dell’archivio Sugar, allestita in collaborazione con Milano Vintage Week. Che divertente provare a fare shopping nella realtà virtuale con il visore 3D HTC Vive. «Ho voluto giocare con i contrasti, con il passato e il futuro», ci dice Beppe Angiolini. «Sono un amante della tradizione che si sa evolvere, dell’eleganza senza tempo, della cultura che abbraccia la modernità. Infatti, presto, entro il 2017, questo spazio ospiterà un multistore all’avanguardia che esplorerà nuove dimensioni grazie a un caffè, un bookshop, un ostello di lusso e persino delle opere d’arte». www.sugar.it

La cena da Le Chiavi d’Oro è rock.

La migliore conclusione di una giornata di shopping diverso, speciale? Un ristorante raffinato ma non snob. Nella centralissima piazza San Francesco, c’è il sogno di tre fratelli che è diventato realtà: rivisitare con stile i piatti tipici. Uno su tutti: la ribollita. Ve la consigliamo. www.ristorantelechiavidoro.it

Last but not least, le prossime due tappe sono rock: a Verona (sabato 12 novembre) e a Catania (il 26/11).

Per scoprire che cosa stanno organizzando i negozi più cool di queste due città in fermento, divertenti e molto pop, continuate a seguirci sul sito dedicato, hagw2016.glamour.it, e sui nostri social, con l’hashtag ufficiale #hagw16.

Riprese e montaggio video: Fabio Landi.

Fotografie: Gianluca Carraro.