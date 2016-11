Ho scoperto il nuovo CHANEL N° 5 al Glamour Beauty Show

Glamour ha inaugurato l’evento più atteso dell’anno dalle affezionatissime amanti del beauty in tutte le sue sfaccettature, il Glamour Beauty Show , ha avuto luogo nelle giornate del 21 e 22 Ottobre in via Tortona a Milano.

Io ho partecipato con immenso piacere come volto CHANEL e ho vissuto un’esperienza mistica in questo enigmatico universo per due intensi giorni nelle mani dei Make-Up artist di uno dei brand più ambiti e prestigiosi del settore.

Il corner, allestito a regola d’arte, ha trasmesso un’immagine forte, decisa e per certi versi ambigua, proprio come la sorprendente novità della maison, il nuovo Eau de CHANEL N.5

Il messaggio è forte, è un invito introspettivo alla ricerca della natura contraddittoria di ognuna di noi. Un invito a scoprire la nuova fragranza e a lasciarsi stupire da un’idea radicalmente diversa dall’iconico N.5 che noi tutte consociamo dai tempi della prima vanità. “YOU KNOW ME AND YOU DON’T”, pensi di sapere chi io sia ma non lo sai affatto, posso essere un eclatante paradosso in un corpo solo e sorprenderti inaspettatamente.

Posso essere musa e artista, ribelle e innocente, in poche parole…posso essere donna e il nuovo CHANEL N.5 mi rappresenta in tutte le mie contraddizioni. Ho liberato il mio istinto, giocato con profumi e colori, fantasticato sulla scia virtuosa delle mie diversità.

Io ti invito a scoprirti e a scoprire tutte le Chanellose novità.

Foto di Antonio La Zazzera