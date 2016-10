Zadig & Voltaire: This is Her Glamour Beauty Show

Eravamo in 10.000 al primissimo Glamour Beauty Show, tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre nel Superstudio Più di Milano, due giorni circondati dal beauty in tutte le sue declinazioni, firmato da Glamour Italia.

Nelle vesti di testimonial femminile insieme a Zadig & Voltaire, ho avuto la possibilità di testare in anteprima e di farmi avvolgere dalla nuova fragranza ‘This is Her” della Maison e di scoprire la variante maschile ‘This is Him”, in coppia con Roberto, mio alter ego.

La fragranza per ‘lei’ è sensuale, libera e disinvolta; la sua base speziata al gelsomino sambac e pepe rosa, addolcita da castagno e vaniglia ed arricchita dal legno di sandalo, tratto distintivo della Maison.

Coinvolti dal clima dinamico e giocoso, gli invitati avevano la possibilità di scattare delle foto in un vero e proprio set circondati da pezzi unici ed iconici, quali copertine di David Bowie, chitarre elettriche con sfondi in pieno stile Rock ed in seguito stampare il loro scatto. Le persone erano invitate, inoltre, ad interagire con le fragranze tramite un’attività ludica che implicava l’interazione con i tappi dei flaconi cercando la giusta combinazione per ricevere un omaggio.

Tutto basato su un gioco di coppie, a partire dai due flaconcini dalla forma particolare a vetro infranto che si attraggono e diventano un tutt’uno avvicinati; bianco per lei, nero per lui.

18 talk di artisti, geni del marketing, studiosi, chef e top model hanno contribuito a rendere le due giornate frizzanti e coinvolgenti. L’intervento dell’eroina paraolimpica, Beatrice Vio, ha lasciato tutti senza fiato.