Gli Have a Glamorous Weekend ripartono da Arezzo

A grande richiesta, gli Have a Glamorous Weekend, i fine settimana di shopping in compagnia di Glamour, stanno per tornare. Quest’autunno abbiamo scelto di partire da Arezzo dove, sabato 5 novembre, molte sorprese ci attendono. Siete tutti invitati a seguire il tour di Glamour in giro per i negozi più belli della città, tra boutique di nicchia e store all’ultima moda. Ciascuno ha organizzato un’attività speciale: troverete dj set, cocktail, selezione di capi scelti appositamente per l’occasione e molto altro ancora.

Qualche anticipazione? Sicuramente una delle nostre tappe sarà presso la boutique Banchelli, in pieno centro. Nel pomeriggio, il fashion editor di Glamour, Simone Guidarelli, sarà presente in negozio e vi aiuterà a creare il look perfetto per ogni occasione. Voi, intanto, potrete sorseggiare un buon bicchiere di vino e assaggiare le deliziose caldarroste gentilmente offerte dai proprietari, Alessandro ed Eleonora Banchelli. Insomma stiamo parlando di un’esperienza di shopping e coccole a cui è difficile rinunciare.

Se vi state chiedendo che tipo di stile troverete all’interno del negozio, sappiate questo: Eleonora, che lo scorso marzo ha inaugurato la sezione donna all’interno dello store, ha sempre in mente il gusto raffinatissimo di Gwyneth Paltrow. Suo marito Alessandro, invece, da 40 anni, sceglie i capi di abbigliamento maschile pensando: starebbe bene a Steve McQueen?

«Non mi faccio influenzare dai trend dell’ultimo momento», precisa subito il proprietario. «Spazio da uno stile sportivo a uno più elegante, ma alcuni capisaldi rimangono costanti: la forte connotazione maschile, la qualità dei materiali e il gusto tendenzialmente classico».

«Io, invece, presto attenzione ai cambiamenti che avvengono di stagione in stagione», controbatte Eleonora. «Guardo le passerelle, lo street style delle capitali della moda – Milano, Parigi, New York. E anche i profili Instagram di icone che mi piacciono». Qualche esempio? «Adoro i look di Viviana Volpicella, Anna Dello Russo, Giovanna Battaglia. Non copio i loro abbinamenti, ma prendo spunto». Il risultato di questo mix di eleganza maschile e briosità femminile è un concept store che, non stupisce, è da tutti considerato uno dei punti di riferimento della moda aretina.

Sabato 5 novembre 2016: l’appuntamento è in corso Italia 277. Seguiteci lì, sul sito dedicato e sui social con l’hashtag #hagw16.