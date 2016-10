Vi racconto il mio #GlamourBeautyShow

Ciao ragazze, non vedevo l’ora di raccontarvi la mia giornata al Glamour Beauty Show!

Un tripudio di profumi e colori a cui è stato impossibile resistere!

Non potevo evitare di fare tappa da Chanel per provare il nuovo N.5 , la nuova interpretazione di un profumo mito, in una versione più moderna e audace. Ero davvero curiosa e devo dire che è a dir poco fantastico!

E come non fermarsi da Dior, per toccare con mano la nuova collezione di rossetti Rouge, dai colori bellissimi, rossi iconici, coralli vibranti, rosa appassionati? La perfezione del rossetto anche nell’astuccio dal design metallico e raffinato, un piccolo lusso da avere nel beauty case!



Ottimi anche i profumi di Zadig&Voltaire, sia nella versione per Lei che in quella per Lui.

Fantastici i prodotti iconici Lancôme, dai profumi al makeup, alle creme, e l’ambientazione in un Café parigino nel cuore di Montmartre, il quartiere degli artisti, molto suggestiva.



Sono rimasta incantata dai trucchi particolarissimi realizzati dai make-up artist per Mac, delle vere e proprie opere d’arte capaci di trasformare ogni viso in una storia, una cascata di glitter su viso, occhi e labbra e rossetti neri.



Bellissimi anche gli ombretti Bionike, tra l’altro adatti anche alle pelli sensibili o allergiche.

Tra i talk, mi ha colpito in modo particolare quello di Lea T., top model brasiliana transgender, figlia del famoso calciatore Cerezo, che ha raccontato la sua storia in un perfetto italiano. Devo dire che prima di vederla avevo qualche pregiudizio, nel senso che pensavo che il suo successo fosse dovuto alla sua storia e al fatto di avere un papà così famoso, ma vi assicuro che è bellissima, tanto da far vacillare l’autostima di qualsiasi donna e il suo racconto è stato molto toccante!

Inutile dirvi che è stato un vero onore per me quello di essere stata parte del team di Glamour, la mia rivista preferita, per documentare in diretta sui social questo fantastico evento, insieme ad altre Beauty Reporter.

Un grazie speciale, quindi, a Glamour e un bacio a tutti voi!