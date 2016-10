Weekend lungo: mare, shopping o… brividi?

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -



















Sapore di mare all’Isola d’Elba

L’inverno non è ancora arrivato. Se il desiderio di mare non ti ha ancora abbandonato del tutto (del resto, come potrebbe?) l’Isola d’Elba può essere la meta autunnale ideale per regalarti ancora qualche giornata di sole e di vacanza a tutta natura! Sulla costa del sole, in particolare, l’estate tarda sempre a finire: da Chiessi a Pomonte, da Fetovaia a Seccheto e Cavoli, non avrai che l’imbarazzo della scelta! Se poi vuoi approfittare della tua mini vacanza per ammirare da vicino anche la trasformazione del paesaggio che avviene in autunno, non esiste posto migliore di Marciana in questo periodo!

Hai la passione della vela? Dal 31 ottobre al 1 novembre 2016, lo Yacht Club Portoferraio con la collaborazione della Lega Navale, organizzerà una regata d’altura nell’ambito del circuito “La Rotta delle Isole“. Un’occasione speciale se si vuol nutrire la passione per gli sport d’acqua e fare il pieno di brezza di mare! A proposito: qui, un po’ di mare puoi anche portarlo via con te. L’Eau de Parfum Acqua – Essenza di un’Isola di Acqua dell’Elba si ispira proprio a queste acque incontaminate. Un tripudio di fragranze marine, intense e salmastre che lasciano indelebile sulla pelle, il ricordo di quest’isola strepitosa. Provare per credere!

Vintage Shopping a Parigi

Approfittare di un lungo weekend d’autunno per una fuga veloce nella capitale francese? Si può! Se tra i tuoi obiettivi di stagione rientra anche quello di concederti uno shopping tour per rinvigorire il guardaroba di stagione, non tralasciare mai qualche pezzo vintage di culto! Ecco tre indirizzi parigini dove vale la pena andare a sbirciare: Didier Ludot, Galerie de Montpensier (Metro linea 14 Pyramides), Odetta Vintage in 76 Rue des Tournelles (Metro Linea 8 Chemin Vert) e Free’P’Star al numero 8 di Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie (Metro Linea 1 Saint- Paul).

Vuoi anche un suggerimento per dormire? L’Hotel Villa des Artistes, nel quartiere latino può essere la scelta giusta, in linea con il mood del tuo viaggio: ha ospitato artisti del calibro di Beckett, Fitzgerald e Modigliani ed è un pregevole 3 stelle poco distante dai Jardin du Luxembourg.

Halloween experience a Copenhagen

È la città di Hans Christian Andersen, autore della tanto amata Sirenetta. Ma anche quella che ha dato in natali al celebre filosofo Søren Kirkegaard, precursore dell’esistenzialismo. Entrambi sono sepolti all’Assistens Cemetery, uno dei luoghi dove può valere la pena concedersi un’“intrigante” passeggiata nel giorno di Halloween, se è qui in Danimarca che deciderete di trascorrere le prossime festività autunnali.

Del resto, le occasioni da brivido non mancheranno a Copenhagen, che si prepara a celebrare la celebre festa popolare di origine celtica con una serie di appuntamenti cult. Fino al 6 novembre, i Giardini di Tivoli della capitale danese si trasformeranno in un tripudio di zucche e colori autunnali e saranno pervasi da un’atmosfera ricca di magia e sorprese, dove non mancheranno show, concerti e personaggi in costume dall’aria alquanto “inquietante”.

Se vi piace l’idea di mantenere il mood anche a cena, segnatevi in agenda l’indirizzo del Geist Restaurant: Kongens Nitorv 8. È il ristorante (molto anticonformista) dello chef Bo Bech: atmosfera dark già anticipata dal nome (geist =spirito), giocata tra il vintage e il decadente. La sua cucina? Imprevedibile, azzardata, provocatoria. Brividi assicurati!