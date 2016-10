Me & my sneakers: il tour è partito!

Sopra, da sinistra: Cristina Lucchini, direttore di GLAMOUR, Mélusine Ruspoli, la top model Alejandra Alonso e Daniela Pezzini, Global Communication Director di HOGAN.



























Un successone. È partito ieri a Brescia, nella Boutique DEV in Corso Palestro 11, il tour “Me & my Sneakers”, l’evento organizzato da Glamour e Hogan.

Una serata unica caratterizzata dalla presenza della redazione (e dai consigli) di Glamour.

A Brescia c’erano: il direttore Cristina Lucchini, la top model Alejandra Alonso e Simone Guidarelli, un vero e proprio glam trainer. Lo stylist e web influencer ha infatti avuto una sua postazione in boutique per dare alle ospiti consigli su come indossare le sneakers Hogan.

Tutto è partito da un test facile e veloce su “Che tipo di donna sei?”. Dopo aver risposto a poche semplici domande, ognuna ha scoperto il proprio profilo: Romantic rock, Chic & the city, À la garçon. Una volta identificato, sono finite tutte sul set a farsi fotografare con la silhouette più adatta loro (e le sneakers giuste, naturalmente!).

Le foto sono diventate un divertente cadeau ricordo dell’evento.

Volete saperne di più e partecipare ai prossimi eventi? Fate subito il vostro test, e segnate in agenda i prossimi appuntamenti:

Bologna, mercoledì 26 ottobre, Dev Boutique in Galleria Cavour, 2 (T. 051 224052)

Genova, mercoledì 9 novembre, Dev Boutique in Via Roma 33r (T. 010 5954 648)

Palermo, mercoledì 16 novembre 19, Dev Boutique in Via Libertà 10-10A (T. 091 6090301)