Me & my sneakers: scopri qual è la tua con Hogan

Turiste (niente affatto) per caso

Indossano una videocamera GoPro come se fosse un accessorio moda. Camminano su un battello lungo la Senna come se fosse una passerella di moda. Tre modelle in un giro turistico di Parigi diverso dal solito: è il corto realizzato da Danny Sangra per mytheresa.com. Protagonisti gli abiti Balenciaga, ready to buy!