Roberto Bolle, La mia danza libera

Li chiamano bollerini: sono i fanatici di Roberto Bolle, non più solo puristi della danza, ma convinti sostenitori della bellezza & del talento di cui è ormai simbolo il più pop dei ballerini classici. Per loro, ma soprattutto per tutti, Rai Uno ha confezionato La mia danza libera che sabato 8 ottobre alle 20.35 consacrerà la sua definitiva celebrazione. Sì, perché questo è uno show evento in cui l’étoile della Scala, cresciuto con le Domeniche in di Pippo Baudo e gli stacchetti di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, in tivù farà ballare davvero tutti, da Virginia Raffaele a Jovanotti. Conduce Luisa Ranieri.

Girato al Teatro Franco Parenti, lo spettacolo è solo la punta dell’iceberg di un momento esaltante per Roberto Bolle: lo vedete alla Scala in Giselle il 12 e 14 ottobre e in Coppélia il 20 e 21 dicembre, il 13 e 15 gennaio 2017; a novembre arriverà nei cinema il docu-film nato dalla tournée 2015 di Roberto Bolle and Friends, da godersi ancora live il 26 e 27 a Lecce e il 29-30-31 dicembre a Trieste; poi uscirà La gioia di danzare, il libro per bambini edito da Piemme. Noi lo abbiamo incontrato e gli abbiamo fatto un po’ di domande. Qui sotto trovate il video della nostra chiacchierata in esclusiva per Glamour. Non vi basta? Allora vi spieghiamo anche perché qui, in redazione, siamo tutte pazze di lui.

Cinque cose che ci piacciono di Roberto Bolle

1 Si veste da uomo, non da ragazzino

È elegante senza fatica: che sia in tuta da ginnastica, in ghette da danza, in costume da bagno o in smoking Roberto Bolle dà l’impressione di essere sempre naturalmente chic. Un po’ come lo erano Clark Gable/Paul Newman/Marcello Mastroianni. Epperò se ne va in giro indossando vestiti neri, grigi, blu; difficile che si faccia fotografare in jeans. Praticamente un uomo d’altri tempi, uno degli ultimi sabaudi in circolazione. Bravo.

2 Ha forgiato il suo talento con la disciplina (e il sacrificio)

E oggi è così raro. Invece ogni muscolo guizzante del suo corpo monumentale è plasmato da migliaia di ore di danza classica: a 11 anni è partito da Casale Monferrato ed è entrato alla scuola di ballo della Scala di Milano diventandone, dieci anni dopo, l’étoile. Dal 2009 è anche principal dancer dell’American Ballet Theatre di New York e, per questo, lo chiamano la stella dei due mondi. Sì, ispirandosi a Giuseppe Garibaldi: l’eroe dei due mondi. Del resto anche Mister Bolle ha una missione: «Voglio portar fuori il mondo del balletto dal circuito degli appassionati; sfruttare la danza per valorizzare e difendere la cultura italiana, tradizione di bellezza millenaria». Grazie.

3 Ama essere pop

Infatti tra i suoi follower di Instagram ha Ricky Martin e se ne compiace. Nella serata evento di Rai Uno di sabato 8 ottobre, oltre a celebrare Carla Fracci con un sorprendente pas de deux, balla con Jovanotti, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele e Micaela Ramazzotti. Ah, come partner ha voluto Misty Copeland: «Perché è un mito: è la prima Principal Dancer afroamericana della storia dell’American Ballet Theatre di New York ed è diventata il simbolo del riscatto delle minoranze, l’eroina di Barack Obama».

4 Assomiglia a Dorian Gray

Nel senso che ha appena compiuto 41 anni ma ne dimostra quasi venti di meno. Ed è lo spot dello slogan “i quaranta sono i nuovi trenta”: «Prima a 40 anni eri vecchio per fare il ballerino ora nella vita normale lo diventi a 80. Per fortuna, grazie all’alimentazione, allo stile di vita e a una nuova consapevolezza c’è un’altra forza fisica, un’altra presenza. Sì, un’altra giovinezza». E lui è la prova vivente che l’arte a volte può rendere, davvero, immortali.

5 Però è il principe di Cenerentola

Per il New York Times Roberto Bolle è il re della danza, the king of dance, ma per tutte noi è il Principe Azzurro, l’uomo dagli occhi blu che ci hanno abituato a sognare fin dalla prima favola della buonanotte. Insomma, è l’idealtypus che incarna la bellezza canonica. Universale. Una vera e propria rivoluzione per un ballerino, fino all’altro ieri definito sempre come “talentuoso”, “di carattere”, “particolare”, “charmant”. Prima che lui comparisse sul palcoscenico della Scala nessun altro era mai stato così sfacciatamente bello. E chiunque lui interpreti, dallo Schiaccianoci a Cinderella o al principe Albrecht in Giselle resta il più figo di tutti i tempi. Sorry, Rudolf Nureyev.