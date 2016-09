Clinton contro Trump: cinque motivi per amare Hillary

/ -



















































Alla fine il New York Times ha preso posizione e ha scritto: «Trump è il peggior candidato mai nominato da uno dei due partiti principali nella storia moderna dell’America». E, a questo punto, lo confessiamo: noi stiamo con Hillary Clinton. Perché è una di noi. Più o meno.

Questa sera però dovrà convincere il paese e gli elettori: cento milioni di telespettatori che alle 21 su Cnn si godranno 90 minuti di dibattito tra Hillary Clinton e Donald Trump, con 6 segmenti da 15 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria, of course.

In Italia saranno le 3 del mattino ma fino alle 4.30 del 27 settembre, sui canali 100 e 500 di Sky e su Sky Tg24, canale 50 del digitale terrestre, ci sarà la diretta.

Al momento Hillary ha 2,5 punti in più, 46,2% contro 43,7%. Di che cosa si discuterà? Facile: dove va l’America, come ottenere prosperità, come proteggere il paese.

La signora Clinton compie 69 anni il 26 ottobre, Trump ne ha compiuti 70 il 14 giugno ma sembra non abbia ancora imparato il significato della parola rispetto: ha twittato che avrebbe invitato al dibattito Gennifer Flowers, ex fiamma di Bill. Ma si può?

È ovvio che resusciterà dal passato tutti i fantasmi del marito. Ma Hillary non farà un plissé e noi siamo pronti per lei dal 2008, l’anno in cui si candidò e perse per colpa di un senatore semisconosciuto dell’Illinois. E vabbè.

Uno, nessuno, centomila motivi esistono per amarla. A noi ne bastano cinque. Eccoli.

1 Hillary Clinton è la più competente di tutti

Nel 1993 è stata la prima first lady con una laurea a entrare alla Casa Bianca, ma era già stata: membro dell’Università dell’Arkansas (con lei solo un’altra donna ce l’aveva fatta); unica donna nel team di legali che si occuparono del Watergate e che portò alle dimissioni di Richard Nixon (1974); prima donna a entrare nel potente studio del Rose Law Firm (1979); uno dei 100 avvocati più potenti d’America (1988 e 1991). Ah, è stata anche Segretario di Stato. Grazie a lei si sono rafforzate le sanzioni contro l’Iran e nel 2012 c’è stato un negoziato per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il ripristino delle relazioni diplomatiche con la Birmania. Per dire.

2 Hillary Clinton è una hair icon

«La cosa più importante che devo dirvi oggi è che i capelli contano. Fate attenzione ai vostri capelli perché la gente non farà altro», ha avvertito gli studenti a uno dei tanti discorsi che ha tenuto all’Università. Infatti appena ha deciso di candidarsi ha ceduto a un biondo caramello e ha scelto il POB, versione politica del BOB. Insomma, il taglio che portano tutte le donne di potere, da Christine Lagarde in giù.

3 Hillary Clinton è una gran ballerina

Basta guardarla in un qualunque scatto dagli anni Settanta in poi abbracciata a Bill su una pista da ballo. Si è sempre impegnata per migliorare la vita dei bambini, delle donne e delle famiglie, ma non ha mai smesso di ballare. Respect.

4 Hillary Clinton ha fatto le scarpe a Kanye West

È super informata e crede nell’apprendimento costante. Infatti è maestra di selfie. L’altra settimana è entrata in una stanza a Orlando e, com’era successo qualche giorno prima con Kanye West, tutti le hanno voltato le spalle e hanno scattato un selfie collettivo. Barbara Kinney, del suo staff, ha fatto la foto e l’ha lanciata su Twitter. Ovviamente è diventata virale.

5 Hillary Clinton è una donna

E come tale ha subito la più grande delle umiliazioni quando nel 1998 una stagista di 22 anni ha mostrato al mondo un vestito su cui erano rimaste tracce del Dna di Bill Clinton. Sì, l’affair Monica Lewinski. Hillary ai tempi aveva 51 anni. È stata svergognata davanti al pianeta terra, ma ha perdonato il marito. È andata avanti. E l’8 novembre potrebbe essere la prima donna a diventare Presidente degli Stati Uniti. Ma se avesse calcolato proprio tutto?