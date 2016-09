NYX Face Awards 2016: i 5 momenti indimenticabili

/ -



























Questa estate sono volata a Los Angeles per assistere alla finale americana del 5° NYX Face Awards, il beauty contest più appassionante dell’anno.

Per la prima volta anche l’Italia ha avuto la sua edizione, e a vincere è stata Loretta Grace (@graceonyourdash), che insieme alla madrina Carlotta Giacuzzo (@cherylpandemonium) mi hanno accompagnato in questa esperienza davvero unica.

Il reportage lo trovate a pagina 385 di Glamour di ottobre, da oggi in edicola (“Come si diventa una beauty junky in sole 72 ore”).

Qui vi anticipo i 5 momenti indimenticabili della serata.

- Al quinto posto: la presentatrice, la truccatrice Kandee Johnson si fa un selfie con il pubblico.

- al quarto posto: il live di Chloe x Halle, il duo R&B americano scoperto via Youtube da nientemeno che Beyoncé.

- al terzo posto: la “cofana” a forma di nuvola della web beauty celebrity Patrick Starr

- al secondo posto la performance di Alyssa Edwards e The Haus of Edwards: drag performer americana che ci ha lasciati senza fiato.

- al primo posto: la Youtuber PompBerry si toglie la parrucca sul palco e svela la rasatura a zero. L’ha fatto per la realizzazione del video che ha portato in finale. Ha vinto tutto (non il primo premio, che è andato a Laura Sanchez, ma la mia stima sicuramente). Ci sono vlogger letteralmente “pazze” per il loro lavoro.

Scoprite di più su Glamour, ora in edicola.