Emmys 2016: i vincitori

Bruciato anche questo record agli Emmys 2016: Il Trono di Spade portava in dote 23 candidature e ha vinto il premio per la miglior serie tivù, miglior regia e miglior sceneggiatura totalizzando 38 riconoscimenti in sei stagioni di fila. E così è diventata la serie più premiata di sempre anche se Emilia Clarke, 30 anni, la Madre dei Draghi pietrificata in Daenerys Targaryen, è rimasta a bocca asciutta. Ciò nonostante è grazie a lei/o per colpa sua se il platino è riapparso tra i capelli e soprattutto le trecce delle girls più hot del momento. Questo anche se Emilia ha sfoggiato chiome raccolte e look super minimale sul red carpet di ieri sera. E ha ricevuto i complimenti delle stylist delle prime file.

Brava, bravissima, invece Tatiana Maslany, 30 anni, canadese con origini tedesche, candidata e mai vincitrice dal 2013 fino a ieri di svariati Emmy e Golden Globe. Finalmente ne ha vinto uno: evviva. Miglior attrice protagonista in Orphan Black, la più cool delle serie cospirazioniste in circolazione su Netflix. Fantascienza, thriller, dramma, parecchio sense of humour (nero) e un’incredibile scatola cinese di riflessioni sull’identità, il rapporto madre-figlia, la sorellanza, il femminismo. E la genetica, of course. Infatti Tatiana interpreta la parte di una decina di cloni. Contemporaneamente.

Miglior attore protagonista in una serie drammatica è andato, inaspettatamente, a Rami Malek, l’hacker super triste & paranoico di Mr. Robot: ve lo ricordate in Una notte al museo? Massì, era il faraone! Be’, ha battuto Kevin Spacey.