Freak Out GQ music and style

«Anticipiamo e apriamo la settimana della moda con un evento gratuito che al centro ha la musica e lo stile: e ne andiamo molto orgogliosi», così Emanuele Farneti, direttore di GQ, ha lanciato il GQ Freak Out, l’evento che si terrà domenica 18 settembre a Milano al Teatro Continuo di Burri, Parco Sempione.

Con il patrocinio del Comune di Milano – Assessorato della Moda inaugura la Fashion Week 2016: maestro di cerimonia Saturnino, lo storico bassista di Jovanotti: «Sono un presenzialista, amo partecipare agli eventi modiaoli e fare il direttore artistico, questa volta, è stato davvero una sfida. La line up che ho messo insieme è fatta di giovani talenti, insomma fenomeni come Jain, rivelazione francese dell’anno con il suo Come». Non a caso la giovane parigina è anche su Glamour di ottobre.

Comunque. Si comincia alle 19, dall’iQos Embassy, in Foro Bonaparte, con la parata dei Funk Off – una delle migliori marching band italiane in circolazione – diretta al Parco Sempione. La street parade sarà guidata da una FIAT 124 Spider, partner dell’evento.

E poi, dalle 20, vai con la musica: sul palco si esibiranno Manu, Piero Salvatori, Diego Mancino, Dardust. Alle 21.30 arriva il momento dei talk in cui i grandi della moda e del design discettano di stile. In campo Fabio Novembre, Ennio Capasa, Alessandro Sartori, Alessandra Facchinetti, Carlo Massarini, Andrea Rosso e Claudio Antonioli moderati da Lucilla Agosti di R101, in sottofondo il dj set di Saturnino.

Alle 22 saliranno sul palco LP e, infine, JAIN. In caso di maltempo l’intero evento verrà trasferito all’Alcatraz di Milano. Per ogni aggiornamento, guadate qui .