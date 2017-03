Ma chi è Grumpy Cat?

La prima notizia è che il gatto in questione in realtà è una gattina: il suo vero nome è Tardar Sauce, in italiano “salsa tartara”. La seconda informazione è che, nella vita, Grumpy non è per niente arcigna. Georgia May Jagger che ha posato con lei per il calendario Opel 2017, nell’intervista a p. 269 di Glamour di marzo, dice: «È tenera, educata e ha un gran talento come modella: guarda sempre l’obiettivo. È molto più brava di me».

Bingo Georgia: quel talento nel posare ha fatto di una qualunque gattina affetta da nanismo felino (Grumpy non supera la spanna), il cucciolo più famoso della Rete. E più redditizio: la società che porta il suo nome ha un valore stimato di un milione di dollari. Abbastanza da convincere la padroncina, Tabatha Bundsen, a lasciare il lavoro come cameriera presso una catena di ristoranti dell’Arizona per dedicarsi anima e corpo alla gatta dall’espressione d’oro.

Sì, perché è proprio il suo cinismo che attrae. Nessun atteggiamento ruffiano, niente coccole e bando alle dolcezze: Grumpy è celebre per le sue Meme mordaci, stile “Pensavo di non potermi arrabbiare più di così. Avevo torto”. Oppure “Che bella la storia che mi hai raccontato. Ora è il mio turno: c’era una volta qualcuno a cui non gliene fregava un c***. Fine”. O ancora: “Delle nove vite che ho vissuto, questa è certamente la peggiore”.

Correva l’anno 2012 quando Bryan Bundsen, il fratello della proprietaria Tabatha, posta su Internet la foto di una Tardar di pochi mesi. La reazione del popolo della rete è immediata e massiccia: like e condivisioni si contano a migliaia. Scatta subito l’idea imprenditoriale: brandizzare la gatta. Come per la migliore delle dive, le viene dato un nome d’arte, Grumpy Cat appunto, una caratteristica saliente, il sarcasmo, e un manager. Vengono creati un sito ufficiale, e i relativi profili social: oggi la sua pagina Facebook sfiora i 9 milioni di followers e il profilo Instagram supera i due.

Nel giro di pochi anni, Grumpy Cat conquista tutti: dall’editoria (nel 2013 approda sulla prima pagina del Wall Street Journal) al gaming (il videogioco a lei ispirato si chiama Grumpy Cat: Unimpressed), dal mondo del food (Grumpuccino è il nome del suo caffè ghiacciato) a quello della tv (è apparsa in tutte le più importanti trasmissioni televisive statunitensi, Good Morning America inclusa).

L’ultimo traguardo: l’essere stata scelta, a fianco della top Georgia May Jagger, come protagonista del calendario Opel 2017 nonché come guest star del vernissage per il lancio dell’ultimo modello della casa automobilistica, la nuova Crossland X. E di vero ospite d’onore si è trattato: durante tutta la serata, gli invitati facevano a gara per accarezzarla e scattarsi un selfie con lei. Il commento di Grumpy su Instagram? «Ho amato lavorare con Opel. Bugia».













