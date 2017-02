L’8 marzo la vedremo sul grande schermo accanto a Luca Marinelli: ne Il padre d’Italia di Fabio Mollo interpreta un’aspirante cantante con i capelli rosa e le idee poco chiare sul futuro. Subito dopo, dal 27, calcherà il palco del Piccolo Teatro di Milano dove, diretta da Sonia Bergamasco, sarà protagonista di una rivisitazione femminile di Memorie di due giovani spose di Balzac. Isabella Ragonese, 35 anni, non si ferma mai: è una delle attrici più ambite da registi e produttori. Ma, nell’intervista che trovate a p. 244 di Glamour di marzo, dice: «Sono la meno riconosciuta del cinema italiano. E mi sta bene così». Da noi, però, si lascia scoprire: le abbiamo chiesto di chiudere gli occhi, spegnere il pensiero, e rispondere a bruciapelo a 30 domande. Ecco com’è andata.

Un regista ti dà la possibilità di esprimere una preferenza circa il partner di scena: Claudio Santamaria o Valerio Mastandrea. Chi scegli?

«Claudio Santamaria perché non ci ho mai lavorato».

Come spalla femminile: Matilde Gioli, Greta Scarano o Matilda de Angelis?

«Greta Scarano: l’ho vista in più film».

Attori preferiti in assoluto?

«Daniel Day-Lewis, Marcello Mastroianni, Gina Rowlands e Isabelle Huppert».

Tra le icone del passato: Marilyn Monroe o Audrey Hepburn?

«Marilyn».

Tra quelle di oggi: Angelina Jolie o Marion Cotillard?

«Marion Cotillard».

Un Astro nascente del cinema sul quale scommetteresti?

«Luca Marinelli».

Fellini o Rossellini?

«Fellini».

I tuoi amici ti propongono una serata al cinema a base leggerezza: vai a vedere l’ultima commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo o quella di Checco Zalone?

«Quella di Aldo, Giovanni e Giacomo».

Se invece sei in vena di lacrime?

«Mi riguardo Bambi».

È la pellicola che ti fa ritornare bambina?

«Sì, insieme a Indiana Jones».

Il film che, invece, ti ricorda il primo amore?

«Dirty Dancing».

Tra i tuoi lavori, quale ti è rimasto più nel cuore?

«Dieci inverni».

Se ti scritturassero per il remake di un capolavoro del passato, quale vorresti che fosse?

«Gloria di John Cassavetes con Gina Rowlands, o Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli con Stefania Sandrelli».

Domani parti per un viaggio sulla Luna: oggi che dvd guardi?

«Film blu».

Se invece dovessi scegliere una serie tv?

«The Nick con Clive Owen».

Un programma televisivo: Ballarò o X-Factor?

«Non ho Sky, quindi potrei vedere solo Ballarò».

Ti interessi di politica, quindi. Renzi o Bersani?

«Nessuno dei due».

Preferiresti una cena con Donald Trump o Marine Le Pen?

«Che brutta serata: piuttosto digiuno».

Tra Susanna Camusso e Daniela Santanché?

«Susanna Camusso».

Vada per una cena con il segretario della Cgil. Ordini sushi o pasta alla norma?

«Pasta alla norma».

Da bere: Amarone o Moscow Mule?

«Moscow Mule».

Indossi un abito di Prada o di Versace?

«Prada».

Ai piedi: stiletto o zeppa?

«Stiletto».

In borsa: Corriere della Sera o Repubblica?

«Repubblica, perché l’hanno sempre comprata i miei».

Passando a un altro tipo di lettura: preferisci Tolstoj o Dostoevskij?

«Dostoevskij».

Dalla letteratura alla filosofia: Platone o Aristotele?

«Aristotele».

Dalla filosofia alla musica: Beatles o Rolling Stones?

«Beatles».

Vasco o Battisti?

«Battisti».

Dalla musica al teatro: Shakespeare o Goldoni?

«Shakespeare».

Dal serio al faceto: vacanza ideale, spiaggiata alle Maldive o zaino in spalla sul Macchu Picchu?

«In questo momento sto lavorando così tanto che voto Maldive».

