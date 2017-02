﻿﻿Aspettando la primavera a tutto volume. Con Brina Knauss

Nessuna allucinazione, è tutto vero: Brina Knauss da Trbovlje (Slovenia) sta sia sui cartelloni pubblicitari dei marchi fashion che contano (l’ultima campagna di Silvian Heach, per esempio) sia dietro le console dei locali all’ultima moda e dei party griffati. Sta anche dentro il nuovo numero di Glamour (a pagina 256). Perché è tra le modelle-dj più richieste del momento. Con una storia bella da raccontare, tutta passione e determinazione. Hai presente quel mix di esperienze che contribuisce a speziare lo stile musicale e lo stile di vita? Ecco. Se vuoi leggerla, sai dove trovarla.

Lei, Brina, è un po’ più difficile da trovare. Gira come una trottola, da Parigi a New York passando per Londra e Ibiza. Del resto, è il suo momento. Al mixer diventa una tigre, spinge con la tech house, ci mette un tocco di progressive e parecchio Berlino mood, ma niente commerciale per carità! La sua divisa da regina del sound notturno di qualità? «Non voglio essere Lady Gaga!», dice. «Ragioniamo: mi si vede solo dal busto in su, quindi mi concentro sulla scelta di top e T-shirt. Molte le taglio io, per dare loro più carattere. L’hair style d’ordinanza: coda di cavallo oppure trecce a mo’ di Heidi. Per finire, smokey eye à gogo». Katharine Hepburn commenterebbe così: «Un look sexy e un po’ maschile. Mi piacciono le donne forti». Brina è anche dinamica, frizzante ed eternamente sorridente. Con tutta l’energia che ha in corpo, ammassa progetti e ambizioni, date e luoghi delle prossime serate, scopre nuove hit e comincia a produrre il suo sound. In attesa di ballarlo, ecco una playlist mixata da lei che ti inchioda sul dancefloor e ti regala la stessa vitalità dell’arrivo della primavera:

1- General System (Main Dub) by Trikk

2- Futura by Undercatt (original mix)

3- Not Alone by Time (original mix)

4- Soul Seek by Victor Ruiz (original mix)

5- In The Mist by Argy, Jerome Sydenham (original mix)

6- Savannah by Doctor Dru (original mix)

7- Children With No Name by Khen & Guy Mantzur Feat. Kamila

8- Philanthropy by Squire

9- Eathing Hooks by Moderat (Siriusmo remix, Solomun edit)

10- Zulu by Brigado Crew & Crisstiano (original mix)