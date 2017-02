Se solo fosse vero… amore

Se non siete del partito che si ostina a smontare La La Land (Dio vi benedica!), l’avete pensato di certo: «Ah, quel Ryan e quella Emma: quanto starebbero bene insieme anche nella realtà!». Poco importa se lui, Mr. Gosling, Golden Globe proprio per il ruolo di Sebastian nel musical di Damien Chazelle, ha dedicato parole d’amore alla sua «lady» Eva Mendes. E perché curarsi del fatto che lei, Miss Stone, abbia dichiarato sincera: «Ryan è il mio migliore amico», mentre continua a tirare-e-mollare Andrew Spiderman Garfield? La convinzione che R+E sarebbe una perfetta “power couple” non vacilla. Viene anzi argomentata con riferimenti cinematografici del passato: già nella commedia Crazy, Stupid, Love i due svelavano un’alchimia che avrebbe potuto passare magicamente dal set alla quotidianità. E quando si cimentavano nella scena del remake del volo di Dirty Dancing, giù sospiri: «Se solo fosse vero. Se solo fossero una coppia vera».

Al grido di: «Eva fatti più in là!», ci siamo divertite a passare in rassegna i duetti del grande e piccolo schermo che, in cuor nostro, abbiamo sempre sperato andassero oltre il copione e, invece, non si sono trasformati nemmeno in un pallido flirt. Ci siamo concentrate su quelli più recenti e in corso d’opera, ai quali, chissà, una chance è ancora concessa. Basta crederci.

1- MEGHAN MARKLE + PATRICK J. ADAMS

Se non siete fan del legal drama Suits, forse non sapete di chi stiamo parlando. Ma fidatevi: Meghan Markle e Patrick J. Adams dovrebbero stare insieme non solo in scena, dove si amano nemmeno fossero Giulietta e Romeo dei tribunali newyorkesi. E invece no. Lei, 35 anni e divorziata, è a un passo dal fidanzamento ufficiale con il principe Harry d’Inghilterra, tanto che sfoggia già al dito un anello d’oro con l’iniziale “H”. Lui, 35, qualche mese fa è convolato a nozze con la collega Troian Bellisario (esatto, la Spencer Hastings di Pretty Little Liars): il “sì, lo voglio” nella California del Sud, la festa per tre giorni e le eleganti tende da campeggio per accogliere gli ospiti.

Ah, che rabbia!

A ogni modo, per vedere Meghan e Patrick innamoratissimi più che mai almeno sul set, c’è Netflix: qui è finalmente disponibile la quinta stagione di Suits: 16 puntate sconsideratamente al cardiopalma. Oltre a tutte le precedenti, of course.

2- JACK FALAHEE + CONRAD RICAMORA

A una manciata di episodi dal finale de Le regole del delitto perfetto 3 (ogni martedì sera alle 21, su Fox HD, canale 110 di Sky), noi siamo qui con le dita incrociate affinché Jack Falahee e Conrad Ricamora tornino a essere una coppia almeno lì, nel legal thriller di Shonda Rhimes. Sexy e dannato il primo, nerd e impacciato il secondo. Un amore omosessuale così hot da venire inizialmente censurato dalla Rai, oltre a meritare un hashtag: #coliver, dai nomi dei personaggi (Connor e Oliver). La realtà è un’altra storia, con risvolti recenti. Dopo aver tenuto nascosto per anni il suo orientamento sessuale, Jack, classe 1989, ha fatto outing via Twitter, perché scosso dalla sconfitta di Hillary Clinton: “Anche se io non sono gay, interpreto comunque un ragazzo che ha un rapporto con un uomo sieropositivo […]. Ora più che mai voglio offrire supporto a questa comunità, come un alleato”. Da allora, è caccia a paparazzarlo con un’eventuale fidanzata e l’adorato cane Banjo. Per quanto riguarda Conrad, classe 1979, nessun mistero: è single e in cerca un compagno con cui giocare a tennis (da piccolo era una promessa) e andare a vedere i musical a Broadway.

3- KERRY WASHINGTON + TONY GOLDWYN

Leggete questo dialogo:

Fitzgerald “Fitz” Grant III: «Io non me ne vado».

Olivia Pope: «Tu sei sposato, hai due figli, sei il leader del mondo libero. Tu sei lontano, per definizione sei lontano e non disponibile. Ma io aspetto te, io sto in pensiero per te, io vivo solo per te, io non respiro perché aspetto te. Tu mi possiedi, mi controlli, io appartengo solo a te e non…».

Fitzgerald “Fitz” Grant III (con disperazione): «TU possiedi me. Sei TU che controlli me, anch’io sono tuo. Il fatto è che ti amo, sono innamorato di te, sei l’amore della mia vita, ogni sentimento è comandato dalla luce dei tuoi occhi, Io non respiro senza di te, non dormo se non ci sei tu. Anch’io ti aspetto e sto in pensiero. Io esisto per te. Se potessi sottrarmi a questo circo, scapperei via con te».

Ora: come non desiderare che questi due si amino scandalosamente pure nella vita vera? Questi due sono i protagonisti di Scandal, altra serie-gioiellino firmata Shonda Rhimes. Nei panni di Olivia c’è Kerry Washington, nella parte del Presidente degli Stati Uniti d’America Fitz c’è Tony Goldwyn. Sempre in bilico tra tormento e desiderio, sempre folli. Anche nella sesta stagione, che in America è partita lo scorso gennaio sul network ABC.

Viene da credere che tutta quella passione lì, puntata dopo puntata, non possa essere soltanto il risultato di una recitazione impeccabile. Eppure. Signore e signori, è pura, purissima finzione. Perché Kerry è felicemente sposata con Nnamdi Asomugha, ex giocatore di football e attore, da cui ha avuto due figli: Isabelle Amarachi, nata il 21 aprile 2014, e Caleb Kelechi, nato lo scorso 5 ottobre. Tony è fedele alla moglie, la scenografa Jane Musky, dal lontano 1987. I frutti della loro unione si chiamano Anna e Tess.

4- DAKOTA JOHNSON + JAMIE DORNAN

Prevedibile? Forse. Ma, che diamine: al netto di chissà quante scene di sesso provate e riprovate nella stanza dei giochi, altrettante sculacciate e cravatte trasformate in sex toys, diversi orgasmi multipli in ascensore e sotto la doccia, una manciata di palline vaginali, volete che Dakota-Anastasia e Jamie-Christian non abbiano finito per desiderare Cinquanta sfumature di realtà? Lo dice la scienza: il vero amore può sbocciare dopo momenti occasionali di grande passione. E loro, sul set, ce ne hanno messa parecchia. Al punto che Mr. Dornan ha preferito “proteggere” la consorte gelosa, Amelia Warner: per lei niente visione dei primi due episodi cinematografici tratti dai best seller di E.L. James. «Perché dovrebbe? Perché dovrebbe farsi del male?», ha dichiarato a Vanity Fair. A seguire, una sviolinata: «Mia moglie è una delle donne più straordinarie al mondo». L’ha sposata nel 2013. Nello stesso anno è nata la figlia Dulcie. A febbraio 2016 è arrivata la secondogenita, Elva. E per tutto questo tempo Jamie ha rimandato ai mittenti-serpenti allusioni a crisi di coppia per colpa di Dakota Jonhson. Che, dal canto suo, continua a condurre una vita sentimentale un po’ ballerina: tira-e-molla con il musicista Matthew Hitt, gossip con il collega Jake Gyllenhaal. Non sarà che, sotto sotto, la figlia di Melanie Griffith la pensi come noi e stia facendo davvero un pensierino su Jamie-Christian?

5- RENÉE ZELLWEGER + COLIN FIRTH

Dopo tre capitoli della saga di Bridget Jones, due rivali messi fuori gioco (e che rivali! Hugh Grant e Patrick Dempsey), un finale da favola con tanto di matrimonio nella campagna inglese (ops, spoiler) e un bambino (ops, altro spoiler), non è così da scriteriate immaginare che Colin Firth abbia davvero perso la testa per la collega Renée Zellweger.

Se solo lei non avesse esagerato con la chirurgia estetica e non mostrasse gli occhi a cuore per il musicista texano Doyle Bramhall II!

Se solo lui non vivesse felice e contento con la moglie, la produttrice e regista italiana Livia Giuggioli, e i figli Luca e Matteo, tra Londra e Città delle Pieve! Ma tant’è. E allora, va bene così. Va bene sognare-e-basta. Sai che triste la vita senza neanche un po’ di pane e coppie di fantasia?