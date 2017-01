Gabriella Pession sarà la moglie del commissario Cagliostro

I venerdì sera trascorsi tra ristoranti, lounge bar e disco pub hanno i giorni contati: dal 24 febbraio scommettiamo che li passerete in modalità divano-e-copertina, sintonizzati su Rai Due, a guardare La porta rossa, fiction in sei puntate dirette da Carmine Elia.

Tratta dai romanzi di Carlo Lucarelli e ambientata in una Trieste nebbiosa e desolata, la storia narra le vicende di una coppia sui generis. Lui è il commissario Leonardo Cagliostro (alias Lino Guanciale): ucciso nella prima scena, resta come fantasma per indagare sul suo omicidio e aiutare la moglie in pericolo. Lei è Anna (alias Gabriella Pession), una giovane magistrato che «si rende conto di chi fosse il marito dopo che non c’è più», racconta l’attrice protagonista. Poi prosegue: «C’è del noir, c’è del fantasy. Ma, in fondo, il grande tema è il ricongiungimento di una coppia che era in crisi e che si re-innamora attraverso la morte di lui. Capita a tanti di capire il sentimento che si provava per qualcuno, solo quando lo si ha perso».

Gabriella, 39 anni, un marito (il collega irlandese Richard Flood) e un figlio di due anni e mezzo (Giulio) parla come una che c’è passata. «Infatti è così», conferma mentre è intenta a struccarsi. Siamo nel backstage del set fotografico di Signe Vilstrup. La bella attrice, per anni musa di Lina Wertmüller, poi star di fortunate serie tv internazionali come Crossing Lines, oggi ha posato per noi e con noi si è confidata, nel corso di una chiacchierata che trovate a p. 117 di Glamour di febbraio. Tra uno scatto e l’altro, ci ha raccontato chi ha perso e chi ha trovato, aneddoti passati e speranze per il futuro. Soprattutto ci ha fatto capire che donna è: una che ha sofferto, ma che ora ha trovato la serenità. Merito di due uomini che la adorano. E di se stessa.