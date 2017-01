Paris Jackson, 10 cose che non sai sulla figlia di Michael

Più che la figlia di Michael Jackson, Paris sembra Madonna: guardatela nel backstage di Chanel, a Parigi, e schiacciate il tasto fast review della memoria. Quanto assomiglia alla giovane Ciccone di True Blue? Stessa maglia marinière, identica pettinatura, labbra rosse, occhi illuminati da scintille d’azzurro. Invece è l’unica figlia femmina del re del pop, il 3 aprile compirà 19 anni e Karl Lagerfeld l’ha scelta per dare un altro volto alla maison francese. Parte proprio dalla Tour Eiffel, infatti, la sua conquista del pianeta. Dalle sfilate di Dior e Givenchy, dove si è scattata un selfie con Bella Hadid e da una commovente intervista a Rolling Stone America, che le ha dedicato la copertina. Ma chi è Paris Jackson, davvero? Ve lo diciamo noi in 10 punti.



















































1 Per madrina e padrino Paris e il fratello Prince Michael, 19, hanno avuto Elisabeth Taylor e Macaulay Culkin, quello di Mamma ho perso l’aereo.

2 Paris e Prince Michael, sono figli di Michael e Debbie Rowe, l’infermiera che lavorava nello studio del dermatologo di Michael, il dottor Arnold Klein. Debbie e il re del pop sono restati sposati per tre anni senza mai condividere la stessa casa e hanno scelto di chiamare la bambina Paris perché è stata concepita nella capitale francese. Anche se la pelle chiara e gli occhi azzurri della bimba hanno sempre insospettito e qualcuno ha indicato come padre biologico il dermatologo stesso o l’attore Mark Lester: «Io mi considero nera», ha dichiarato lei. «Mio padre mi ha sempre detto di ricordarlo e di essere orgogliosa delle mie origini. Visto che non mi ha mai mentito, gli ho creduto». Il fratellino Prince Michael II, detto Blanket, 14, è nato da una madre surrogata.

3 Solo quando Michael è morto, Paris ha cominciato a fare qualche ricerca on line e ha scoperto dell’esistenza della madre Debbie che, fino a quel momento, non aveva mai frequentato. Il fratello Prince continua a ignorarla mentre la ragazza è molto vicina alla mamma che ha un cancro al seno e, da ottobre, è in chemioterapia.

4 Ha solo 18 anni ma è già riuscita a collezionare 50 tatuaggi e 9 sono dedicati al padre che è morto quando lei aveva solo 11 anni. La chiamava Tinker Bell, Campanellino, e per questo si è fatta tatuare sulla clavicola Faith, trust and pixie dust (Fede, fiducia e polvere magica). Gli altri? Ha il logo di Bad sulla mano e le parole Queen of my heart tatuate sulla parte interna del polso sinistro (era la regina di cuori di daddy). Altre icone che hanno trovato posto sul suo corpo: Prince, John Lennon, Van Halen , David Bowie e all’interno delle labbra MÖTLEY (il fidanzato si è fatto tatuare CRÜE nello stesso posto).

5 Ascolta ancora la musica di suo padre, ma anche i dischi autografati di Alice Cooper, Butch Walker, Nirvana e perfino Justin Bieber. Già.

6 Era il 2013 e Paris aveva solo 15 anni, ma vissuti davvero troppo intensamente. Il suo primo tentativo di suicidio risale ad allora, quando in preda alla depressione si tagliò le vene e inghiottì 20 pillole di Motrin. Ne seguirono altri. Non aveva neanche 14 anni quando uno sconosciuto tentò di stuprarla. Fu anche vittima e lo è tuttora del cyberbullismo: «La libertà di espressione è fantastica, ma non penso che i nostri padri fondatori avessero previsto i social media quando s’inventarono i famosi emendamenti». Divenne autolesionista: poi entrò in rehab e meno male. Oggi, sulle cicatrici, ha tatuaggi.

7 Da quando è diventata adulta, cioè diciottenne, ha lasciato la casa di nonna Katherine e ora vive nello studio di suo padre con Michael Snoddy, 26 anni, batterista negli Street Drum Corps.

8 Ha ereditato un miliardo di dollari, ma vuole guadagnarsi da vivere da sola: anche se sognava di diventare chirurgo ora recita e fa la modella: «È terapeutico. Ho avuto problemi di autostima. Molte persone pensano che io sia brutta, altre no. Ma c’è un momento, durante i servizi, in cui lo dimentico e mi concentro solo su quello che mi dice il fotografo. E mi sento carina».

9 Paris è cresciuta a Neverland, il ranch di 2700 acri in cui l’autore di Thriller aveva fatto costruire un parco divertimenti, uno zoo e un cinema. Lei e i suoi fratelli avevano insegnanti privati. Nel 2005, quando Michael Jackson fu indagato per molestie sessuali hanno cominciato a viaggiare e a vivere nella campagna irlandese, in Bahrain, a Las Vegas.

10 Il 7 luglio 2009, nel suo primo discorso pubblico, Paris lo ha ricordato così: «Da quando sono nata, daddy è stato il miglior padre che potessi immaginare e volevo solo dire che lo amavo tanto». Ma è convinta che Michael Jackson non sia morto per una overdose di anestetici: «È stato ucciso, è ovvio. Tutti gli elementi vanno in quella direzione. Suona come una teoria della cospirazione e come una stronzata, ma i fan veri e tutti in famiglia lo sanno».