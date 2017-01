È il momento di Rocío Muñoz Morales: a teatro, in tv e su Glamour di Febbraio

Quando la provoco chiedendo se gli scatti più sexy di queste pagine potrebbero accendere la gelosia del suo partner, mi spiazza: «Via, ci fidiamo ciecamente. Del resto, è un uomo pazzesco, e lo dice pure mia madre!». Segue una risata libera, onesta. L’uomo in questione è il bello nazionale Raoul Bova. La risata appartiene alla compagna e mamma di sua figlia, l’incantevole Rocío Muñoz Morales: 28 anni, spagnola d’origine e romana d’adozione, una personalità caliente che non lascia scampo, il passepartout dell’autoironia, gesti gentili, sguardi complici. La classica donna che piace alle donne. La giovane attrice che conquista il pubblico passando con disinvoltura dal difficile palco del Festival di Sanremo 2015 alle fiction Rai dagli ascolti record, come Un passo dal cielo 3. Obiettivo: costruire una carriera serena, fatta di scelte di carattere e sfide importanti.

La prima del 2017 s’intitola Certe notti, pièce attualissima che racconta l’irrompere del terremoto nella vita di cinque universitari, con significativo debutto proprio in Abruzzo, ad Atri, il 15 gennaio. Parte da qui la nostra chiacchierata, sedute in una sala dell’hotel milanese Maison Borella, con affaccio sui Navigli, dove ci riscaldiamo con un risotto allo zafferano della tradizione. Ogni tanto Rocío si concede qualche espressione in simil-romanesco e, spesso, più di quanto vorrebbe, picchi di sincerità.

Perché il teatro, perché adesso?

«Hai presente quelle decisioni coraggiose prese d’istinto, troppo grandi per essere capite fino in fondo, ma che senti profondamente giuste? Ecco, sono il fil rouge del mio curriculum. Nel momento in cui mi hanno proposto l’opera, con la regia di Giuseppe Miale di Mauro, il centro Italia non era ancora stato segnato dai disastri sismici di fine estate 2016 e poi dell’autunno».

Una volta accaduti, non ti ha sfiorato il pensiero di fare marcia indietro?

«Nel mio gruppo di lavoro è prevalso il senso di responsabilità: possiamo dare voce alle famiglie distrutte, senza tradire il rispetto assoluto che meritano».

Qual è il tuo ruolo in Certe notti?

«Camilla, una ragazza aggressiva e autolesionista, che punisce se stessa e le persone vicine per un dolore che crede insuperabile. Il terremoto rappresenta per lei il motore del cambiamento».

A te è mai capitato un episodio che, metaforicamente parlando, è stato come una scossa?

«Parecchi. Li vado proprio a cercare, ne ho bisogno. Il teatro è uno di questi».

Diversi attori si confessano intimoriti dal palcoscenico e dal contatto diretto, quasi fisico, con gli spettatori.

«Ogni sera, prima di iniziare, avverto un mix di insicurezza e voglia che si alzi subito il sipario. Un’ansia positiva, la stessa che mi suscitava l’Ariston».

Stare davanti alla macchina da presa e girare una serie pop per la tv è un altro tipo di emozione, vero?

«Specie se le riprese durano a lungo. Con la quarta stagione di Un passo dal cielo (26 episodi, in onda ogni giovedì alle 21.25 su Rai 1, ndr) abbiamo attaccato a maggio 2016 per finire a dicembre».

A proposito, che cosa sta succedendo al tuo personaggio, la modella Eva?

