Il segreto di Jennifer Lopez

Togliamoci subito il pensiero: Jennifer Lopez è in formissima e noi tutte facciamo il tifo per lei. Perché J.Lo è la prova vivente che una donna di 47 anni può essere ancora assai appetibile; è decisamente sexy; ha una pelle che neanche una ventottenne; è madre di due gemelli di 7 anni, ma osa ancora andarsene in giro senza reggiseno; usa veli e/o gioielli al posto dei vestiti, shorts tutte le volte che se ne va a Los Angeles o Miami; porta i capelli lunghi, lunghissimi.

«Se penso a tutto il tempo che è passato mi chiedo: ma allora sono davvero così vecchia? Quando è successo, esattamente?», ha detto una volta ponendosi una, nessuna, centomila delle domande che qualunque donna abbia più di 21 anni si fa un giorno sì e l’altro pure. Ossessivamente. Ma Jenny è una di quelle ragazze che balla da sempre, ha gambe muscolose, glutei marmorei e una pelle così compatta e integra che la guardi e ti chiedi: ma com’è possibile?

«Sentirsi belle è un’attitudine», ha sempre dichiarato. Dopodiché Jennifer pratica danza, boxe, cardio. Vive all’ombra, anche: «Non bevo né alcol né caffè, non fumo. E poi sto raramente al sole, che è uno dei motivi per cui la mia pelle si è conservata così bene». Ama cucinare? «Molta verdura, asparagi, cavolini di Bruxelles, broccoli e cavolo riccio, il kale. Lo do anche ai miei bambini».

Tra l’altro, sfoggia il fidanzato che va di più al momento: un rapper canadese (come The Weeknd, quello di Selena Gomez che di anni ne ha solo 24). Sì, sta con Drake e, come fanno le solite Taylor Swift o Gigi Hadid, ne ha informato il mondo postando una foto del nuovo toy boy su Instagram. Ha 17 anni meno di lei, ma uno in più di Casper Smart, il ballerino con cui è stata troppo a lungo e di cui si è recentemente sbarazzata. Brava.

Pare che Jennifer e Drake abbiano trascorso del tempo insieme per registrare una canzone, ma che poi la tenera amicizia si sia trasformata in qualcos’altro e lui, a un certo punto, le abbia regalato un collier da 100mila dollari. Perché sarà anche più giovane di lei, ma è pur sempre uno che appena pubblica un disco ne vende 852mila copie in una settimana e, dunque, se ne va in giro con 3 milioni di gioielli nel bus del tour. Che poi lo rapinino e lui si dica “assolutamente sconvolto” dimostra che non se lo meriti, ma vabbè.

Ah, è anche l’ex di Rihanna che, a sua volta, è un’ex migliore amica di Jennifer: le aveva regalato un paio di stivali che aveva realizzato con Manolo Blahnik, ma non si aspettava che in cambio lei si prendesse il suo fidanzato, quindi ha smesso di essere una sua follower, tiè.

E in tutto questo Jenny from the Block non ha fatto una piega. Si è limitata a spassarsela con Drake a una festa di capodanno a Las Vegas. Dicesi, superiorità. Servirà pur a qualcosa avere 40 anni, no?

Solo che, quando parte, nessuno la ferma più. Quindi, l’ex giudice di American Idol che ha provocato un divorzio in diretta tivù baciando sulla bocca l’ex marito Marc Anthony (mollato il giorno stesso dalla moglie), ha passato le feste di Natale in famiglia (vedi foto con Emme e Max) ma appena sono terminate ha vinto il People’s Choice Awards 2017 come Favorite Tv Crime Drama Actress per la serie tivù Shades of Blue di cui è protagonista sulla NBC. E tutti a scrivere e postare quanto sia strepitosa e di una bellezza senza età Jennifer Lopez.

«Mi piacerebbe dormire almeno 10 ore, ma non ci riesco mai. Però 7-8 sono obbligatorie altrimenti non sto bene. Inizio a sentirmi pazza, emotiva e stanchissima», si è lasciata scappare. Il suo segreto, alla fine, è questo: schiacciare lunghi pisolini, avere un sonno lungo e profondo, sognare anche. E avere abbastanza denaro per permettersi non uno ma due personal trainer piuttosto famosi: ci mancherebbe, Jennifer. «A Manhattan ho David Kirsch, a Los Angeles mi alleno con Tracy Anderson e hanno due approcci completamente diversi. Anche questo mi piace, l’equilibrio che ne viene fuori».

Dice, però, che il merito è tutto di Emme e Max : «I bambini ti tengono giovane perché gli corri dietro tutto il giorno, si sa». Capito? Altro che sport, palestra, dieta. Diventare madri. Studiare da Milf. O da Cougar. Solo così, forse, ci si potrebbe illudere di assomigliare un po’ alla mitica J.Lo.