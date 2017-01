Essere Lea T. Sulla cover di Glamour

Alle sue spalle, canyon e pareti rocciose contro il cielo blu terso. Sotto i suoi grandi occhi scuri, cascate e piscine naturali. Leandra Cerezo, per tutti Lea T, preferisce raggiungerle attraversando la foresta a piedi nudi. «Spensierata, arresa a me stessa», ci tiene a precisare la supertop 35enne dal fascino magnetico. Oggi la sua casa è la riserva di Alto Paraiso de Goiás, una comunità alternativa e neo-hippy sulle montagne del Brasile, il Paese in cui è nata. Fra indigeni e sciamani «assorbo energia, respiro spiritualità. È un posto magico, che ho scoperto appassionandomi di antropologia e di esoterismo. Cercavo un rifugio, dove smettere di concentrarmi sul mio corpo». Può suonare strano detto da una modella tra le più quotate al mondo, che ha condiviso le copertine patinate con Kate Moss e strappato applausi in passerella con Gisele Bündchen. «Però, contro questo mio corpo, ho sempre combattuto. Fino all’altro ieri».

Riavvolgiamo il nastro. A quando Lea T era una guerriera. E ripercorriamo le sue battaglie, quelle che ha vinto e quelle per le quali continua a lottare. In una sera di ordinario caos milanese, lontana dalla pace mistica di Alto Paraiso de Goiás, si racconta dal principio. Ovvero da una vita fa: il passato da Leandro, prima bambino sensibile, poi ragazzo inquieto; gli anni del percorso, medico e interiore, per cambiare sesso e diventare donna a tutti gli effetti. E ancora: gli esordi nella moda, con Riccardo Tisci di Givenchy che le ha messo il sigillo; i momenti difficilissimi, di pregiudizi feroci e di critiche cattive. Ma anche la corazza che ha saputo costruirsi e la serenità che ha saputo trovare. A volte si commuove. A volte s’incarta con la lingua, mescolando italiano e brasiliano. L’ascolti, la guardi e le vuoi bene. Perché se c’è una persona candida, per niente ambigua, senza doppio fondo, quella persona si chiama Lea T. Grata per ogni cosa, per gli scatti di queste pagine: «Mi vedo bellissima», e per un’esistenza che definisce, a sorpresa, «gloriosamente meravigliosa». Incantevole come un’eroina esotica della Disney, un po’ Pocahontas un po’ Esmeralda. Alta. Piena di grazia e iperfemminile in un lungo abito bianco, che sdrammatizza con un parka verde militare. Gentile. Curiosa. Appassionata.

Telecomando della tua vita in mano. Premi il tasto rewind. Che infanzia hai avuto?

«Sai che sto studiando i Pirahã, una tribù dell’Amazzonia per la quale né passato né futuro esistono? Conoscono solo il tempo presente. Mi piacerebbe imparare da loro a concentrami meglio sul qui e ora».

Interessante. Ma, per dirla alla Emily Dickinson, “il passato non è un pacchetto che si può mettere da parte”.

«E mai lo rinnegherei. Ero Leandro, Leo per famigliari e amici, un bambino privilegiato, figlio di un papà famoso (l’ex calciatore-mito della Roma e della Sampdoria Toninho Cerezo, ndr). Due sorelle e un fratello con cui facevo cose da maschio vivace. No, non mi comportavo da femminuccia; però, preferivo la compagnia delle femmine. E quella dei più deboli: sono stato espulso da scuola per un litigio pesante con il preside dopo aver difeso un compagno di classe che veniva bullizzato. Da sempre, mi piace tifare per la squadra che perde».

>> LEGGETE IL RESTO DELL’INTERVISTA A PAG. 101 DI GLAMOUR FEBBRAIO.