Golden Globes 2017: Ryan Gosling è il migliore

Lo ha fatto notare subito Meryl Streep prima di essere premiata alla carriera ai Golden Globes 2016 : «Ryan Gosling, come tutte le persone più gradevoli è Canadese». L’intento era quello di dichiarare al mondo che la grandezza di Hollywood sta tutta qui: accoglie artisti da tutto il mondo e si fonda e cresce sul talento di stranieri come Gos. Gente di cui Donald Trump vorrebbe fare a meno. Già.

E comunque, ieri è stata la serata di Ryan Gosling, 36 anni da London, Ontario: ha vinto il Golden Globe per Miglior attore in un musical o in una commedia per La La Land, il film nelle sale italiane dal 26 gennaio che ne ha collezionati ben sette (best song, best score, best director, best screenplay, best actor, best actress, best comedy or musical).

«Non sei bello, non sei cool, sei solo un ragazzo normale che sembra un po’ matto», così lo aveva definito il regista Nick Cassavetes quando lo aveva voluto come protagonista di The Notebook – Le Pagine della Nostra Vita. Come se Ryan Gosling fosse solo uno sfigato. Ma si può?

Questo mentre noi non riusciamo ancora a deciderci se l’ex ragazzo mormone (yes!) sia più sexy con o senza pizzetto, con i capelli ossigenati e i muscoli tatuati (vedi: Come un tuono), in smoking bianco/nero/blu elettrico o in maniche di camicia.

Ma lo sapevate che Ryan ha lavorato per due anni al Michey Mouse Club con Britney Spears e Justin Timberlake? E che alla serata degli Oscar 2007 ha portato la mamma e la sorella invece della solita attrice smandruppata? Comunque per strada lo scambiano ancora per l’attore canadese Ryan Reynolds. Veramente.

L’unica certezza è la seguente: appena ieri lo abbiamo sentito parlare abbiamo capito che forse nessuno, dopo di lui, riuscirà mai a preparare un discorso più generoso & commovente alla donna che ama. E senza mai neanche nominarla. Sì, ha conosciuto Eva Mendes nel 2011 sul set di Place Beyond the Pines e, da allora, hanno avuto due figlie, Esmeralda, 2 anni, e Amada, 8 mesi.

Ryan ha provato a ringraziarla in mondovisione così: «Mentre io cantavo, ballavo e suonavo il piano – vivendo una delle esperienze più belle che abbia mai provato in un film – la mia signora (My lady, ndr) stava tirando su nostra figlia, era incinta della seconda e stava provando ad aiutare il fratello a combattere la sua battaglia contro il cancro».

Poi ha aggiunto: «Se non si fosse fatta carico di tutto questo per permettermi questa esperienza, oggi di sicuro ci sarebbe qualcun altro qui. Tesoro, grazie. E alle mie figlie, Amada e Esmeralda: vi amo».

È per Juan Carlos, morto il 17 aprile a 53 anni, la sua vittoria: «Se posso, vorrei dedicare questo premio alla memoria di suo fratello, Juan Carlos Mendes».

Applausi.