Le star più belle del 2016

Quelle che sono nate davvero “beautiful” e quelle che lo sono diventate: con il tempo, il lavoro, l’impegno, ottimi hair e/o make up artist e charme innato. Sono attrici, cantanti, modelle. E una principessa: Kate Middleton, of course. Perché, dopo Lady Diana, è l’unica a studiare da regina di cuori. Lo vedi da come si muove, da quello che indossa (e tra Australia e India i look sono notevolmente migliorati: brava, bravissima), dalle faccette irresistibili che riesce a fare. Ovunque vada.

Di sconsiderata bellezza e fascino. Lo sono Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Mila Kunis

Olivia Wilde. Le mamme, quest’anno, brillano: avete notato lo splendore di Jessica Biel e

Blake Lively? Per non dire di Beyoncé, una che è riuscita a trasformare i presunti tradimenti del marito in milionate di dischi venduti in tutto il mondo. E ha riportato in auge le curve, il lato B, i fianchi larghi. Già.

Anche se nessuna prima di Michelle Williams era davvero stata capace di trasformare un taglio corto, cortissimo in un pixie look così perfetto. E poi sì, è stato l’anno di Gigi Hadid, bellezza immensa, canonica, aritmeticamente cool: modella dell’anno. Ma anche il ritorno di Jennifer Lopez e del suo incredibile corpo disegnato da 46 anni di danza e tanta musica è stato notevole. Incredibile.