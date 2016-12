Le coppie vip scoppiate nel 2016

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -































Angelina Jolie e Brad Pitt

Nessuno di noi se lo sarebbe mai immaginato e invece. A settembre, doccia fredda per tutte: Angelina e Brad si sono lasciati, strombazzandolo al mondo attonito. Lei dichiarò subito “irriconciliabili differenze”, lui si disse “molto triste, ma quel che importa ora è il benessere dei nostri figli». Quella mezza dozzina di magnifici bambini che, forse, ancora oggi si chiedono: perché? Nessuno sa davvero che cosa non abbia funzionato, ma avere la certezza che neanche tra due divi belli, brillanti e impegnati come loro tutto vada a meraviglia un po’ ci conforta, anche: significa che, nella vita, davvero tutti possono sbagliare; e che la perfezione non esiste.

Liev Schreiber e Naomi Watts

Ultimo avvistamento al Festival di Venezia: erano smaglianti davanti ai fotografi. Qualche giorno dopo si è venuto a sapere che Naomi Watts e Liev Schreiber mettevano fine alla loro storia durata 11 anni. Eppoi è calato il sipario: «Per rispetto nei confronti dei nostri figli». Peccato.

Taylor Swift e 1) Calvin Harris

Si sono detti bye bye all’inizio di giugno epperò Calvin ha precisato in un tweet “con enorme amore e rispetto.” Solo che poi le cose sono degenerate quando Taylor è stata paparazzata in spiaggia a farsi coccolare da 2) Tom Hiddleston. Ma è durata poco anche con il Night Manager della fortunata serie tivù. Perché: «Tom desiderava una relazione serenamente pubblica, ma Taylor non si è mai lasciata troppo andare coi fotografi», si è fatta scappare un’amica della cantante. Che ha chiuso pure con lui. Perché o fai, Taylor?

Jennifer Lopez e Casper Smart

Che poi non si è mai capito perché J.Lo sia così fissata coi ballerini: e infatti, dopo una relazione on/off con Casper che durava dal 2011, lei ha detto stop. E, un bel giorno, ha baciato sulla bocca l’ex marito, Marc Anthony: in diretta tivù ai Latin Grammys di novembre. Sì, forse, ci è ricascata.

Marc Anthony e Shannon de Lima

Quindi, 24 ore dopo il famoso bacio di cui sopra, la di lui nuova moglie Shannon de Lima ha chiesto il divorzio. Era da due anni appena che stavano insieme ma, sinceramente, chi può fermare Jenny from the Block ?

Taylor Kinney e Lady Gaga

Dopo cinque anni e un annuncio di matrimonio in bilico, a luglio Lady Gaga e Taylor Kinney hanno messo fine alla loro relazione. E pensare che Taylor le aveva fatto la propostona proprio nel giorno di San Valentino. Porterà sfortuna?

Mariah Carey e James Packer

Mariah non riesce a tenersi più un uomo, neanche un miliardario come James Packer. E perché? Sembra che lei facesse shopping sfrenato dalla mattina alla sera e che lui, a un certo punto, le abbia suggerito di fermarsi. Ma lei niente, piuttosto che rinunciare alle sue spese pazze ha fatto a meno del riccone. Però si è tenuta l’anello di fidanzamento da 7 milioni di euro. A sfregio. Perché i miliardari tirchi vanno puniti. Pubblicamente.

Bella Hadid e The Weeknd

Un anno appena, tanto è durato l’amore tra la modella e il rapper. Sostanzialmente perché erano troppo impegnati, lui nella promozione del suo disco, lei in quella di se stessa. Dunque se l’è visto arrivare perfino sul palco di Victoria’s Secret (vedi foto) dove ha sfilato in mutande con in sottofondo e alle spalle lui che cantava. Ma si può?

Drew Barrymore e Will Kopelman

Sposati nel 2012, in quattro anni hanno avuto due figlie, Olive e Frankie. Ma questo non è bastato a tenere insieme Drew e il consulente d’arte più sexy del pianeta. Chissà perché.

Amber Heard e Johnny Depp

Tanto rumore per nulla. Il copione è lo stesso: cinquantenne s’innamora di ventenne e lascia madre dei suoi figli per giovane bionda hot. Però lei, a un certo punto, si stufa. Dice in giro che Johnny è un violento. Lo lascia. In malo modo. Vanessa Paradis risponde che no, non s’è mai visto un padre/compagno più dolce di Johnny. Lui appare più vecchio, imbolsito, gonfio. Distrutto. Il destino cinico e baro, qualche volta, si prende le sue belle rivincite.

Justin Bieber e Sofia Richie

Justin è come Mariah: non riesce a tenersi stretta una ragazza. L’ultima? Sofia Richie, la figlia di Lionel. Sei settimane e addio.

In forse

Kim Kardashian e Kanye West?

Kanye West è così esaurito da farsi chiudere in ospedale per una settimana. Lei non si sa, ma dalla rapina subita a Parigi a ottobre non si è più fatta vedere. E insomma ha chiuso con la vita più instagrammata del mondo. I tabloid scrivono che Kim starebbe pensando al divorzio e sostengono che i due vivrebbero già in due case separate. Qualcuno della family smentisce, loro non aprono bocca. E magari stupiranno tutti con un comunicato stampa natalizio. O un Instagram story?

Miley Cyrus e Liam Hemsworth?

Sembrava che Miley avesse trovato la sua anima gemella: ok, dei tre fratelli australiani ormai divi di Hollywood (Chris/Thor e Luke, già padre di 4 piccoli biondi) Liam è il più piccolo e acerbo ma che ci azzecca? A matrimonio deciso e data fissata si vocifera che lui non sia più così convinto. Che gli fai agli uomini, Miley?

Federica Pellegrini e Filippo Magnini?

Sono stati 5 anni di fuoco e fiamme, di allontanamenti e ritorni improvvisi. E ora? Federica in Canada è andata da sola: e ha vinto un altro oro dopo diversi mesi in cui i risultati non erano stati all’altezza delle aspettative. C’era stato anche un annuncio di matrimonio tra i due nuotatori, poi più niente. Che ne sarà di loro?