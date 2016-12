Olivia Palermo: i suoi look più belli e una wishlist di Natale molto speciale

Socialite, attrice e blogger: Olivia Palermo è una fashion girl a tutto tondo. Non c’è designer che non la abbia vestita, sul red carpet o in prima fila alle sfilate delle maison più prestigiose. Grazie al suo indiscusso buongusto è l’icona di riferimento per tante fashion lovers che si ispirano alle sue mise impeccabili: un mix perfetto tra stilisti emergenti e brand più classici. Guardiamo insieme i suoi look più azzeccati nella gallery qui sotto.





















Non finisce qui: in vista del Natale vi proponiamo la lista dei desideri della It Girl per eccellenza. Amazon, il colosso dello shopping online, ha chiesto a Olivia Palermo di scegliere i cadeaux dei suoi sogni dall’immensa selezione offerta dall’ecommerce. Se non state nella pelle dalla curiosità, potete avere una piccola preview della sua wishlist nella gallery qui sotto per poi lasciarvi ispirare dalle scelte di Olivia direttamente online.