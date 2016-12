Le bionde più belle dello spettacolo

Trattasi di attitudine. Ci sono quelle che lo sono naturalmente e quelle che si sentono bionde dentro: ergo, a un certo punto della loro vita, lo diventano per davvero. In quel caso cedono al biondo vaniglia, chiaro e così delicato che ti pare di vedere la stessa persona che conoscevi da sempre ma illuminata di scintille al neon. Succede.

Anche se le eternamente bionde sono le donne tutte d’oro, da Gwyneth Paltrow, a Drew Barrymore, Gisele, Cameron Diaz e perfino Sienna Miller. Ma c’è modo e modo. A chi la prendeva per un’ingenua, a un dibattito televisivo, Maria Elena Boschi ha fatto notare: «Sono bionda ma non fino a questo punto». Ex Ministro alle Riforme di Matteo Renzi, da ieri è sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. E ci sarà un motivo, no?

Intramontabile, da Marilyn Monroe in giù, resta il platino. Sta bene addosso a Taylor Swift, ringiovanisce Gwen Stefani, fa brillare Michelle Williams. E quanto era favolosa Scarlett Johansson? Ora che è mamma porta il ciuffo alla Elvis e labbra rosse rosse, quasi fosforescenti.

Va il biondo fragola, segnatevelo: è sfumato col rame e ha riflessi rosa. È il primo passo verso il pink. Non vi convince? Be’, è il caso di puntare sul biondo caramello à la Gigi Hadid. E buona bionditudine a tutte.