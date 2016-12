Kristina Bazan: «Ecco il mio look tutto frange e glitter»

Ultima puntata con il Fashion Diary di Kristina Bazan realizzato in collaborazione con TheLuxer.com. Questa volta la top blogger si prepara ad affrontare al meglio i party in arrivo.

Eccola che sfoggia in un originale gioco di proporzioni il classico blazer maschile e la gonna con frange. Il look è rigorosamente total black con dettagli glitter e accessori metal.

Qui i consigli della influencer per giocare con questo stile “Frange & glitter“.

1- «Parti da un pezzo iconico come il blazer, ma con un twist: le impunture rosse donano un tocco contemporaneo».

2- «Sotto: ho puntato su una gonna divertente che mi fa venire voglia di danzare a ogni passo».

3 - «Abbiamo tutti bisogno di un tocco glitter. Io voto per le scarpe. Questi stivali rendono ogni outfit brillante».

4- «Non dimenticate gli accenti metallici per fare di ogni giorno una festa».