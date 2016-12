I film che fanno Natale

Tazza di tè ai frutti di boschi. Panettone. O pandoro? Vabbè, allungate le gambe sul divano. In pigiama. Ecco, siete pronte per accendere la televisione o il portatile e godervi lo spettacolo. Di Natale. Enjoy!

Mamma ho perso l’aereo di Chris Columbus, 1990

Sono passati 26 anni (già!) ma non ci si stanca mai di vederlo: perché l’ottenne Macaulay Culkin abbandonato per sbaglio dai genitori la vigilia di Natale è irresistibile e ci fa tornare tutte un po’ bambine. Solo che forse ora, dimenticare i figli a casa, potrebbe essere un rischio che corre anche qualcuna di noi. O no?

La storia infinita di Wolfgang Petersen, 1984

Un sogno incredibile popolato da cani volanti, principesse bambine e la neverending story di Giorgio Moroder che, più che filo conduttore del film è anche una delle canzoni cult della colonna sonora della Generazione X. Amarcord.

Miracolo nella 34ima di Les Mayfield, 1994

L’ultimo rifacimento, quasi mezzo secolo dopo, della commedia di George Seaton. E la domanda è sempre la stessa: esiste Babbo Natale? Chi crede ancora nei sogni e ha così tanta immaginazione che è convinto tutto sia ancora possibile ha la risposta.

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato di Tim Burton, 2005

Perché qui Johnny Depp era bello & dannato ma non ancora così pazzo da lasciare Vanessa Paradis. Rivederlo oggi, bolso e anche un po’ consumato è la prova vivente che la giustizia, qualche volta, esiste.

Frozen di Chris Buck e Jennifer Lee, 2013

Ok, Oceania, il nuovo film Disney, è appena arrivato nei cinema e se avete piccoli in famiglia vi toccherà vederlo. Ma Frozen, il cartone della casa di Topolino che ha guadagnato di più nella storia, ormai è un classico. Elsa e Anna nel regno di ghiaccio sono le sorelline più cool del cinema. Coraggio, esercitatevi a ricantare All’alba sorgerò.

Piccole donne di Gillian Armstrong, 1994

Si sa: tutte noi abbiamo sognato, almeno una volta, di diventare come Jo. E in questo film Winona Ryder è spettacolare. Lo stesso dicesi per Kirsten Dunst, Susan Sarandon e Claire Danes. Vi verrà voglia di rileggere il romanzo di Louisa May Alcott.

La vita è meravigliosa di Frank Capra, 1946

Preparare i fazzoletti, please. Vedere James Stewart correre sotto la neve augurando buon Natale a tutti fa sempre un certo effetto. Immortale film sull’ottimismo. Spaccacuori.

Vacanze di Natale di Carlo Vanzina, 1983

È il primo di una lunga serie di film dei Vanzina e fa letteralmente morir dal ridere. Soprattutto per certi look anni Ottanta con capelli cotonati e imbottiture stile Goldrake. Godeveti tutta la Milano/Roma da bere che (forse) non c’è più.

L’amore non va in vacanza di Nancy Meyers, 2006

Scambio di case tra Cameron Diaz e Kate Winslet a Natale. Solo che Cameron si becca Jude Law e, dieci anni fa, lui aveva ancora tutti i suoi capelli. Per la serie, sognare male non fa.

Babbo bastardo di Terry Zwigoff, 2003

Billy Bob Thornton, uno degli ex mariti di Angelina Jolie, è il Babbo Natale più cattivo di tutti i tempi ma: quanto è sexy?