Le rosse più famose: copia il “ronze”

Chissà che cosa è successo a Hollywood di recente: era dai tempi di Rita Hayworth e Lucille Ball che non si vedevano tante rosse. E anche se escludiamo dalla lista Jessica Rabbit e Merida di Brave restano pure sempre Emma Stone, Amy Adams, Isla Fisher, Jessica Chastain e la grandiosa Julianne Moore.

Insomma, qualcosa è cambiato e, a vederle tutte insieme, viene solo voglia di fare una cosa: stampare una foto a caso di una di loro e correre dal parrucchiere per supplicarlo di replicare esattamente quella tonalità di rosso.

Non lo sapevate? Ora va il “ronze”, fortunata fusione di red e bronze, rosso ramato e bronzo. Dove l’oro si impreziosisce di caramello, cannella e perfino topazio. Praticamente il primo timido passo verso il biondoscuro/castanofintroppochiaro a cui cedono, nel mezzo della loro vita, le donne dai capelli rossi: vedi Nicole Kidman e Tilda Swinton, per esempio.

Sì, perché ci vuole coraggio a insistere con il bordeaux, a una certa età. Per non parlare del vinaccia, magenta o rubino. E il viola? Per carità. Ditelo a tutte le fulve naturali che conoscete: se non si sentono più bellezze preraffaellite che puntino sul ronze. Tranquille, qui c’è una ricca gallery a cui ispirarsi.