I 7 cantanti più belli del momento

Qui non troverete visini imberbi alla Justin Bieber o alla Harry Stiles degli One Direction: questi dappoco maggiorenni ci scatenano l’istinto materno anziché farci ribollire gli ormoni. Abbiamo scartato anche – passateci il termine – i tamarri palestrati genere Lenny Kravitz: lasciamo volentieri l’uomo depilato con canotta a rete alle fantasie delle fans di Kim Kardashian. No, la nostra personalissima classifica contempla solo i belli-con-stile. Il primo della lista – inutile farne mistero – è Jack Savoretti, l’anglo-italiano di 33 anni con la voce (e il volto) più sensuale del momento. Di lui (e con lui) parliamo a p. 125 di Glamour di dicembre, ora in edicola. Andate, leggete, innamoratevi, poi tornate pure qui, a sfogliare la gallery sotto, dove potete scoprire chi sono i magnifici sette sfidanti al trono, in ordine crescente di sex appeal.