Le donne più potenti del 2016

Ci sono tutte. Quelle che ci hanno molto ispirato (Hillary Clinton & Madonna) e quelle che lo faranno per molto tempo ancora: sono le donne più potenti del mondo, ma ci sono anche le ragazze che potrebbero diventarlo un giorno non molto lontano.

Sì, nella nostra lista c’è anche una regina, Elisabetta II: perché è la monarca che ha regnato più a lungo di tutte, la più longeva (ha 90 anni!) e, soprattutto, la donna con la più grande collezione di cappellini colorati sul pianeta terra. Compliments.

Eppoi torna Angela Merkel che nel 2017 ci riproverà per la quarta volta di fila: e il 55% dei tedeschi spera proprio che ci riesca e che insomma vinca il suo quarto mandato da cancelliera. E Ivanka Trump? La prediletta di The Donald potrebbe davvero contare molto, da gennaio in avanti. Vedremo.

Intanto, noi ci aspettiamo tanto anche da Michelle Obama: sì, ha la stoffa da presidente ma potrebbe davvero decidere di fare qualunque altra cosa. E, comunque vada, sarà un successo.

Intanto, godetevi la nostra gallery. Preferite Taylor Swift o Jennifer Lawrence? E se, invece, avessero capito tutto Fabiola Gianotti, la scienziata che ne dirige altri 3000 al Cern di Ginevra, o la solita immensa Jennifer Lopez? Dibattito.