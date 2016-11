Il fashion diary di Kristina Bazan in esclusiva per Glamour: è urban trend

Lei è una star del web, oltre che un’icona di stile. Kristina Bazan, classe ’93, è nata in Bielorussa ma di passaporto svizzero, oggi vive a Los Angeles. Il suo blog kaycouture.com è tra i più seguiti al mondo, il suo profilo Instagram conta circa due milioni e mezzo di followers.

Ma non solo moda, Kristina è un talento multitasking: ha disegnato una collezione make-up per L’Oréal Paris, debutta ora con il suo primo singolo come cantante, e ha deciso di cimentarsi come guest stylist collaborando con TheLuxer.com.

L’e-commerce multibrand l’ha scelta per realizzare (e postare) delle scelte di stile, che in queste settimane condividerà in esclusiva qui suggerendo i suoi look per diverse occasioni destreggiandosi tra le collezioni Tod’s, Roger Vivier, Hogan e Fay. E noi di Glamour cosa c’entriamo? Ve le mostriamo in esclusiva.

Partiamo dal suo concetto di Urban Trend “Per andare a spasso in città, dal caffè con le amiche a un tour di shopping. Un look pratico con un twist rock’n’roll”, dice la Bazan.

Nelle prossime settimane vi sveleremo i suoi look “Tocco Gipsy” e “Frange & Glitters”.