Animali notturni con Amy Adams da Oscar

Se fate fatica a dormire, allora questo potrebbe essere il film per voi: Nocturnal Animals ha per protagonista una Amy Adams che non dorme mai e che, appunto, il primo-quasi-sconosciuto-ai-più-marito chiama “animale notturno”. E chissà perché. Alla regia c’è Tom Ford, il nuovo Oscar Wilde dell’entertainment, l’uomo che tutto quello che tocca (da Gucci, agli occhiali da vista, ai trucchi, alla sua linea di vestiti, ai film) diventa purissimo esercizio di stile, impeccabile e aritmetico estetismo. Non a caso al festival del cinema di Venezia si è beccato il Gran Premio della Giuria.

Quindi, questa sarà una delle rare volte in cui potrete finalmente dire: «Il film è meglio del libro». Infatti Mister Ford ha sceneggiato Tony e Susan di Austin Wright, romanzo che racconta la storia di Susan (Amy), artista wanna be ora proprietaria di una galleria d’arte. Prima scena? Inaugurazione di una mostra che al centro pone la carne, l’obesità, gli eccessi. Ovvio che Susan sia infelice, ma chi non lo è, a un certo punto del suo cammino?

Comunque. Un bel giorno il postino le porta il libro del primo marito Edward, (Jake Gyllenhaal), che ha abbandonato vent’anni prima in malo modo. Era troppo debole, voleva qualcuno di più forte così si è sposata un riccone belloccio (Armie Hammer). Ma non si sarebbe mai immaginata che il marito n° 1 le avrebbe un giorno dedicato la sua opera prima. Proprio quando il marito n° 2 non se la filava più. Solo che la trama del libro è quella di un thriller quasi autobiografico e sullo schermo si sviluppa in contemporanea con la vita vera di Susan. Uno spettacolo doppio, praticamente.

In cui Amy Adams è magnifica e, soprattutto, riesce a interpretare contemporaneamente una se stessa di 20 e di 40 anni: brava, bravissima. Ma come si fa?

Altri motivi per correre al cinema, sedersi, e commuoversi davanti al perfetto rosso ruggine dei capelli di Amy e ai suoi rigorosi outfit da bella-e-irraggiungibile-regina-delle-nevi (leggi stronza).

1) Come Susan tutti noi abbiamo fatto scelte sbagliate, nella vita. Il che, qualche volta, è confortante e ti fa sentire un po’ meno in colpa.

2) Bisogna ricordare di chiedersi: preferisco Jake Gyllenhaal con o senza barba?

3) Aaron Taylor-Johnson è una vera rivelazione e perfino più sexy di Jake. Anche se per ruolo gli è toccato in sorte quello di pazzariello.

4) Dopo 5 nomination (Junebug, Il dubbio, The Fighter, The Master, American Hustle – L’apparenza), forse questa volta Amy potrebbe davvero vincere l’Oscar.

5) Amy è nata a Vicenza 42 anni fa ed è cresciuta in Italia in una base militare americana insieme a mamy, papy e sei fratelli mormoni. Poi se n’è tornata in Colorado, ma quando le è nata la figlia l’ha chiamata Aviana Olea (6 anni). Nessun’altra star di Hollywood aveva mai dato così tanto ad Aviano, Pordenone. Grazie. Anzi, thanks.