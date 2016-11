Animali fantastici e dove trovarli: con Johnny Depp cattivissimo

Le streghe sono tra noi, i babbani diventano semplicemente i “non magici” e il protagonista se ne va in giro con una valigia piena di mostri: accade in Animali fantastici e dove trovarli, titolo del libro su cui ha studiato Harry Potter e prequel del successo miliardario di J.K. Rowling. Che, a 15 anni dall’uscita del primo capitolo sul maghetto di Hogwarts, firma per la prima volta la sceneggiatura di un film e giovedì 17 novembre manda nei cinema italiani la saga n° 2 con protagonista il magizoologo Newt(on) Scamander, cioè il premio Oscar Eddie Redmayne.

Nel cast rivediamo Colin Farrell, John Voight (sì, il padre di Angelina Jolie) e, notizia della settimana, perfino Johnny Depp. Che compare all'ultimo minuto in un cameo, ma diventerà una presenza fissa

Nel cast ci sono Colin Farrell, John Voight e, notizia della settimana, perfino Johnny Depp. Che ora compare in un cameo, ma diventerà presenza fissa negli altri quattro episodi. Preparatevi perché sarà il cattivissimo Gellert Grindelwald, il mago oscuro, secondo per potenza solo a Tom Marvolo Riddle (Lord Voldemort).

Pensavate che Johnny fosse caduto in disgrazia dopo il divorzio super mediatico da Amber Heard? Macchè, il pirata dei Caraibi è vivo e lotta con noi (più o meno). Anche se ormai ha 53 anni e, negli ultimi scatti rubati, appare anche un po’ sovrappeso.

«Dovete fidarvi e vedere quello che fa nel film», ha detto la Rowling. «Non lo vedrete molto nel primo, ma avrà molto più spazio nel sequel. Dovete ricordare che Johnny possiede un talento straordinario e il talento non se ne va. Hollywood è un luogo capriccioso. Le persone vanno e vengono».

E ha anche aggiunto: «Johnny è un grande fan di Harry Potter, adora questo universo. Era più che felice all’idea di lavorare a questo materiale. Non ha voluto nemmeno vedere la sceneggiatura, ha solo detto “Ci sto”». Intanto, godetevi gli animali fantastici: sono dentro la nostra magica gallery. Enjoy.