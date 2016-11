Tutte pazze per Alvaro Soler. O Mika?

Uno è giovane, bello, gentile, adorabile. L’altro è un trentenne fenomenale che dal 2007 scrive, disegna, canta, balla, seleziona nuovi cantanti e, tra qualche giorno, apparirà in uno nuovo show televisivo in veste di conduttore. Alvaro Soler e Mika sono due talenti della musica internazionale e l’Italia s’è innamorata di loro perché: hanno davvero l’X Factor. Che è uno dei motivi per cui abbiamo passato la loro vita ai raggi X.

La musica ha un’età?

Mika ha 33 anni e ha esordito nel 2007 con Grace Kelly, diventata rapidamente una hit. Il suo ultimo successo è No Place in Heaven, il cd n° 4. Ah, è stato per tre volte di fila giudice di X Factor: bravo.

Alvaro Soler di anni ne ha 25 e ha debuttato con El mismo sol, il tormentone dell’estate 2015. Dodici mesi dopo la sua Sofia ha avuto lo stesso fortunato destino, volando in cima alla chart. Quando è stato scelto come giudice di X Factor 10 si è alzato un polverone di polemiche per la sua giovane età. Il tema? Per la prima volta un giudice da voti a cantanti che, probabilmente, hanno più esperienza di lui. E nel programma di Sky Alvaro allena band.

Però Alvaro è il fidanzato d’Italia

Nel senso che le femmine dai 7 anni in su impazziscono per lui: le bambine già sognano di sposarlo e le ragazzine sgomitano assai violentemente per aggiudicarsi un selfie e/o un bacio. Lui continua a scrivere canzoni d’amore andato a male, si crogiola nella malinconia, non ha uno straccio di fidanzato. Però il duetto con Jennifer Lopez è sexy.

Ma le mamme non hanno occhi che per Mika

Perché è il classico bravo ragazzo. Sorriso smagliante, stile impeccabile, modi da principe. Nessuna genitrice saprebbe resistergli. E potete immaginare perché.

Il fascino arriva da lontano

Alvaro è cresciuto a Barcellona e ha studiato ingegneria in Giappone dove, giocando al karaoke col fratello, ha imparato a cantare. Quindi, quando si sono trasferiti a Berlino ha formato una band e toh, la Universal gli ha offerto un contratto discografico. Parla 7 lingue.

Il nonno di Mika è partito da Damasco su un asino e, non si sa esattamente come, è arrivato a Ellis Island. Il suo primo lavoro a New York? Fattorino. Solo che poi ha realizzato l’American Dream e, a un certo punto, è diventato proprietario di diverse fabbriche in Cina. Suo padre però è nato a Gerusalemme da padre americano, appunto. Mika è cresciuto tra Parigi e Londra e parla inglese, francese, italiano, cinese, spagnolo, arabo. E il dialetto libanese.

Ogni problema è un’opportunità

«Mi hanno buttato fuori da scuola che avevo 7 anni», ha detto Mika raccontando della dislessia di cui soffriva da piccolo. «Ho dimenticato come si faceva a leggere e a scrivere. Anche ora non riesco a leggere la musica. Per tanti anni non ho scritto, facevo tutto con le mie orecchie. Ma grazie a mia madre, ho potuto sviluppare la mia testa e una versione diversa d’intelligenza. Ho trovato la chiave per una vita normale, insomma». E guaradte che cosa è diventato oggi.

«Mi piace che il mio percorso sia stato come un combattimento sul ring, alla vita non devi dire “Perché a me?”, ma “Avvicinati, fatti sotto”». Così Alvaro ha spiegato a Vanity Fair com’è riuscito a superare l’impasse. Quando sono rientrati in Spagna dal Giappone, nessuno in famiglia aveva più un lavoro causa scoppio deflagrante della crisi economica: padre e madre lo avevano perso. E così tutti, compreso lui e i suoi fratelli, hanno dovuto reinventarsi: «Per fortuna faccio parte di una generazione che si adatta. Così me la sono cavata».

L’Italia è CasaLoro

Mika è stato per tre stagioni di fila giudice di X Factor: è così che ha imparato l’italiano e ad amare Milano. L’Italia, invece, l’ha girata per tre mesi, il tempo che ha impiegato per girare Stasera CasaMika, un one man show in quattro serate su Rai Due dal 15 novembre.

Alvaro si è trasferito a Milano dove ha un appartamento, finalmente: «Non devo più aprire e chiudere la valigia, mi sento a casa. Volevo venire a Milano quando studiavo, ma costava troppo. Adesso è come se facessi l’Erasmus per due mesi». E le studentesse apprezzano molto.